Neljä hukkunutta tammikuussa – lumikertymät hidastivat jäiden vahvistumista

Jää voi olla ohuempaa kuin saattaisi olettaa.

Suomessa hukkui tammikuussa neljä ihmistä, ilmoittaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH). Luku perustuu liiton keräämiin median ennakkotietoihin.

Lumikertymät ovat hidastaneet jäiden paksuuskasvua tänä talvena. Jään päällä oleva runsas lumikerros toimii eristeenä, jolloin jää voi olla ohuempaa kuin saattaisi olettaa.

– Tosiasia on, etteivät pakkassäät tai kalenteri kerro jään kantavuudesta. Jäillä liikkujan alla on tarpeen olla kymmenisen senttiä kunnollista teräsjäätä. Jos jää on osittainkin kohvajäätä, paksuutta on oltava vähintään kaksinkertainen määrä, sanoo Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio tiedotteessa.

Jääolot saattavat muuttua ratkaisevasti jopa muutaman kymmenen metrin matkalla.