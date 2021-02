Erä seesamiöljyä pois myynnistä – voi sisältää etyleenioksidia

Muun muassa laitteiden sterilointiin käytettävä etyleenioksidi on myrkyllistä.

Erä seesamiöljyä vedetään varotoimenpiteenä myynnistä, koska öljy saattaa sisältää etyleenioksidia. Midsona Finland ilmoitti, että takaisinveto koskee Urtekram Sesame oil paahdettu 250 ml Luomu -seesamiöljyä, jonka EAN-koodi on 5765228345368, parasta ennen -päiväys 30/04/2021 ja erätunnus SEBGL90826.

Valmistajalla on epäilys, että kyseisen erän seesaminsiementen raaka-aine voi olla peräisin Intiasta ja se on saattanut sisältää etyleenioksidia. Muun muassa laitteiden sterilointiin käytettävä etyleenioksidi on myrkyllistä.

Myynnistä vedettävän erän tuotteita on myyty päivittäistavarakaupoissa ympäri Suomen.

Midsona Finland ilmoittaa hyvittävänsä pois myynnistä vedettävän tuotteen hinnan, kun ostetun tuotteen palauttaa postipakettina.