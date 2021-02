Häkämies EK:n tekemistä skenaarioista: 80 prosenttia suomalaisista mahdollista rokottaa heinäkuun loppuun mennessä

EK on teettänyt erilaisia skenaarioita rokottamisen edistymisestä. Se uskoo skenaarioon, jossa suomalaisista 80 prosenttia saataisiin rokotettua heinäkuussa.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies painottaa, että Suomen talouden avaamiselle keskeistä on, että kansalaisten rokottaminen etenee mahdollisimman nopeasti. EK on teettänyt erilaisia laskelmia koronarokottamisen etenemisestä.

Se uskoo ja luottaa ensimmäiseen vaihtoehtoon. Siinä kaikki menee hyvin. Jo hyväksyttyjen rokotteiden toimituksiin ei tule uusia toimitusongelmia ja Johnson & Johnsonin rokote hyväksytään.

– Mikäli ykkönen toteutuu, meillä olisi mahdollisuus saavuttaa heinäkuussa 80 prosentin rokotekattavuus. Kakkosvaihtoehdossa lisää aikaa tulisi kuukausi. Kolmonen vie sen syyskuulle. Ykkösen ja kolmosen väliin jää taloudenkin näkökulmasta valtavasti, joten on tehtävä kaikki sen eteen että ykkönen toteutuu, Häkämies sanoo.

EK:n Restart-työryhmän mukaan esimerkiksi kolmen kuukauden ero skenaarioiden välillä tarkoittaisi ainakin kahden miljardin vaikutusta bruttokansantuotteeseeen. Restart-työryhmän tekemä skenaariotyö ottaa huomioon niin rokotteiden tuotantohaasteet kuin rokotteiden hyväksymisprosessin aikataulumuutokset.

– Restart eli talouskasvun uudelleen käynnistäminen onnistuu vain, jos rokottamisessa onnistutaan. Se puolestaan edellyttää rokotusprosessin voimakasta valtakunnallista ohjausta ja työterveyshuollon mukanaoloa.

Häkämies kannustaa hallitusta ennakoimaan rokottamisen talouden avaamiselle tuovia mahdollisuuksia. Hän katsoo ennakoivilla päätöksillä olevan kiire. Häkämiehen mukaan rokotusprosessin tehostamisen lisäksi nyt pitää jo katsoa aikaan, jolloin rajoituksia päästään purkamaan.

– Jotta voimme olla valmiina ajoissa, rajoitteiden purun ja tarvittavien tukitoimien suunnittelu on aloitettava nyt. Rokotuskattavuuden kehittyessä rajoituksia pitää purkaa asteittain, jotta pääsemme kiinni kasvuun.

EK:n Restart-työryhmä ehdottaa rokottamisen parhaan mahdollisen edistymisen takaamiseksi tiettyjen toimia. Se painottaa työterveyden systemaattisen mukaan ottamisen tärkeyttä rokottamisessa koko maassa.

EK perää STM:ää ja THL:ää varmistamaan rokotteiden jakelun työterveyshuollolle keskitetysti ja yhdenmukaisesti koko Suomeen. Samalla se patistaa ottamaan mukaan rokottamiseen kaikki rokottamiseen oikeutetut henkilöt ja kiirehtii digitaalisen rokotetodistuksen edistämistä.

– Yritysten on matkustettava ja kesän 2021 palvelu- ja matkailuikkuna on hyödynnettävä. Yritykset KELA:n ja THL:n avuksi nopeuttamaan kehittämistä ja kansainvälisen käytön rinnakkaisia pilotteja on käynnistettävä välittömästi, EK hoputtaa.