Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri on joutunut poistamaan Facebookista ja Kuntarekrystä ilmoituksen, jolla se haki yövalvojia koronakaranteeniin määrättyyn Itä-Karjalan kansanopistoon Punkaharjulle.

Kansanopistolla paljastui viime viikon lopulla tehdyssä testauksessa 14 koronavirustartuntaa. Opiston opiskelijat ja henkilökunta määrättiin välittömästi karanteeniin.

Itä-Karjalan kansanopisto on sisäoppilaitos. Koska tartunnan saaneiden joukossa oli myös henkilökuntaa, Sosteri haki opistolle Facebookissa ja Kuntarekryssä ”akuuttiin tilapäiseen tarpeeseen yövalvojia” valvomaan asuntolassa olevien opiskelijoiden liikkumista.

Kansanopiston rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki hämmästyi Sosterin menettelystä kuultuaan siitä Ilta-Sanomilta. Hänen mielestään olisi ollut korrektia neuvotella asiasta ennen ilmoitusten julkaisemista hänen kanssaan. Opiston imagoon ei sovi hakea henkilökuntaa Facebookissa.

– Ymmärsin niin, että Sosterilla on tarjota avuksemme tällaista henkilökuntaa itsellään, kun keskustelin asiasta viikonvaihteessa Sosterin tartuntatautilääkärin kanssa. Se, että yövalvojia haettiinkin ulkopuolelta, oli minulle yllätys, itsekin koronaan sairastunut rehtori sanoi.

Tenojoki oli tiistaina yhteydessä Sosteriin ja vaati, että hakuilmoitukset on poistettava Facebookista ja Kuntarekrystä välittömästi. Niin myös tapahtui. Kansanopiston asuntolan yövalvojien julkinen rekrytointi loppui ennen kuin se ennätti kunnolla alkaakaan.

Ilta-Sanomille Sosterista ilmoitettiin tekstiviestillä, että ”asia on saatu järjestymään toisella tapaa”.

Kokouksesta toiseen kiirehtinyt Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen vastasi Ilta-Sanomien tiedusteluun kuntayhtymän tiedottajan välittämänä sähköpostilla.

Luukkosen mukaan kyseessä oli tartuntalain mukainen toimi.

– Kyseessä on sisäoppilaitos, jossa opiskelijat asuvat ja saavat peruspalvelut oppilaitokselta. Meillä on tartuntatautilain mukainen velvoite turvata peruspalvelut opistolle eristyksen ja karanteenin ajaksi. Olemme vastanneet tähän avuntarpeeseen, Luukkonen kirjoitti.

Hänen mukaansa yövalvojan pääasiallisena tehtävänä ei ole niinkään valvoa karanteenissa pysymistä, vaan varmistaa eristyksessä olevien sairastuneiden ja karanteeniin määrättyjen turvallisuus ja avunsaanti myös yöaikaan. Kyseessä on Luukkosen mukaan karanteeniajan määräaikainen toimi.

Opistolla on kolme asuntolanhoitajaa. Rehtori Tenojoen mukaan heidän tehtävänsä on paljon monipuolisempi kuin perinteisen asuntolan valvojan työ. Siihen kuuluu muun muassa opiskelijoiden ohjaamista ja heidän avustamistaan monissa tehtävissä.

– Toki heidän työnkuvaansa kuuluu myös turvallisuuden valvonta, myös yöaikaan. Niin että rauha ja rakkaus vallitsee, ja tietysti paloturvallisuus.

Mikäli korona saadaan kuriin, opisto pystyy Tenojoen mukaan järjestämään asuntolan yövalvonnan vakituisella henkilökunnalla karanteeniajan yli.

– Tiedän koko joukon henkilöitä, jotka ovat hakeneet joskus meiltä töitä. Opistolla on myös paljon hyviä ystäviä, jotka ovat valmiita meitä auttamaan. Kyllä tästä selvitään, Tenojoki sanoi.

Hän on kiitollinen Sosterille siitä avusta, jota se on tarjonnut opiston ruokahuollon järjestämiseksi, koska osa opiston keittiön henkilökuntaa on sairastunut. Sosteri muun muassa toimittaa ruuat eristyksissä oleville opiskelijoille.

Itä-Karjalan kansanopistolla on normaaliaikana paikan päällä noin 120 opiskelijaa. Nyt opiskelijoita on majoittuneena sisäoppilaitoksessa viitisenkymmentä.

Koronavirus on koetellut opistoa aikaisemminkin. Syksyllä opistolla altistui koronalle noin 150 henkilöä ja osa opetusryhmistä joutui silloinkin karanteeniin.