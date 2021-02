Tämä on Suomen korona­tilanne nyt – katso tiistain tiedot

THL kertoi 438 uudesta koronatartunnasta ja kahdesta uudesta virukseen liittyvästä kuolemasta. Kaiken kaikkiaan Suomessa koronavirukseen liittyviä kuolemia on nyt todettu 703.

Suomessa raportoitiin tiistaina 438 uutta koronatartuntaa ja kaksi virukseen liittyvää kuolemaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan virukseen liittyviä kuolemia oli todettu Suomessa nyt kaikkiaan 703.

Sairaalahoidossa on 129 koronapotilasta, joista 15 on tehohoidossa. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut eilisestä yhdellä.

Koronavirusrokotteen on saanut Suomessa nyt vajaat 173 560 ihmistä. Määrä nousi maanantaista reilulla 2 900:lla. Toisen rokoteannoksen on saanut lähes 53 870 ihmistä.

Koko maassa tartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana raportoitu 5 287, mikä on 1 178 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän päivän aikana on todettu 2 623 tartuntaa, mikä on 41 tapausta vähemmän kuin edellisen viikon aikana. Tartuntojen kahden viikon ilmaantuvuusluku on noussut koko maassa noin 94 koronatartuntaan sataatuhatta asukasta kohden.

Suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hieman yli 170 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon ajalta. Muita alueita, joilla ilmaantuvuusluku on yli sata, ovat Vaasa, Varsinais-Suomi, Itä-Savo ja Keski-Suomi.

Northvoltin akkutehtaan tartuntaryppään takia taas yksi karanteeniin

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin maanantain jälkeen yksi uusi tartunta, sairaanhoitopiiri tiedotti tiistaina iltapäivällä. Tiedossa ei ole, onko tartunnalla yhteyttä Pohjois-Ruotsin Skellefteåssa sijaitsevan Northvoltin akkutehtaan tautiryppääseen. Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan jäljitys on kesken.

Akkutehtaalta on viime päivinä levinnyt Suomeen koronatapauksia. Tarkkaa lukua tapausten määrästä ei Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Jyri Taskilan mukaan tässä vaiheessa tiedetä, sillä sairaanhoitopiirien välillä ei ole yhteisiä tietojärjestelmiä. Tiedot tartunnoista täytyy hänen mukaansa aina erikseen kysyä ja kerätä.

Kajaanissa yksi akkutehtaalla työskentelevä ihminen asetettiin varotoimena karanteeniin. Länsirajalla otettu testi oli negatiivinen, mutta työntekijä oli toiminut ohjeiden mukaisesti ja hakeutunut uusintatestiin.

THL: Yli 50-vuotiaat rokotettu elokuun loppuun mennessä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Simopekka Vänskä kertoi tiistain webinaarissa, että kaikki yli 50-vuotiaat olisi hitaimmankin arvion mukaan rokotettu edes kertaalleen elokuun loppuun mennessä, jos rokotteita tulee Suomeen arvioidusti, jos kaikkia rokotteita jaetaan kaikille ja jos noudatetaan lääkeyhtiöiden suosittelemaa rokotusväliä.

Vänskän laskelman mukaan nykyisellä mallinnoksella kaikki yli 60-vuotiaat olisi suojattu kesän loppuun mennessä kahdella rokoteannoksella.

Vänskä myös spekuloi, että jos toista rokoteannosta lykättäisiin kauemmaksi, voitaisiin päästä siihen, että elokuun loppuun mennessä jo kaikki yli 20-vuotiaatkin saisivat ensimmäisen rokoteannoksen.

Maailman terveysjärjestö WHO:n tutkijaryhmä ei ole onnistunut selvittämään koronaviruksen alkuperää

Tutkijat pitävät erittäin epätodennäköisenä, että virus olisi karannut wuhanilaisesta viruslaboratoriosta. Kiinan Wuhanissa oleva ryhmä on yrittänyt selvittää, mistä eläimestä virus sai alkunsa ja tarttui ihmiseen.

Samalla tutkijat tyrmäävät teorian siitä, että maailmalla nyt leviävä virus olisi saanut alkunsa Wuhanissa sijaitsevasta virustutkimuslaboratoriosta. WHO:n ryhmän mukaan ei myöskään ole näyttöä siitä, että koronavirus olisi kiertänyt Wuhanissa ennen joulukuuta 2019, jolloin ensimmäiset tartunnat raportoitiin.

– Laboratoriotapaus on erittäin epätodennäköinen selitys sille, miten virus siirtyi ihmisiin. Näin ollen se ei enää ole mukana niissä olettamuksissa, joille suosittelemme lisätutkimuksia, sanoi WHO:n ryhmän johtaja Peter Ben Embarek AFP:n mukaan.

Aiemmin asiantuntijat ovat sanoneet, että virus sai alkunsa lepakoissa ja siirtyi niistä jonkun toisen nisäkkään avulla ihmiseen.

Nyt WHO:n tutkijat sanovat, että tutkimusten mukaan virus voisi myös siirtyä pitkiä matkoja kylmäketjussa kuljetettavissa tuotteissa. Näin virus olisi saattanut kulkeutua Wuhaniin jostakin muualta.

WHO:n ryhmä saapui Wuhaniin tammikuun puolivälissä kuukausia kestäneiden neuvotteluiden jälkeen. Matkan aikana ryhmä on tavannut paikallisia tutkijoita, vieraillut Wuhanin virustutkimuslaboratoriossa sekä eri kohteissa, kuten villieläimiä myyneellä torilla, jolla viruksen on epäilty mahdollisesti siirtyneen lepakoista ihmisiin.

Vierailua on seurattu tarkkaan. Kesti kauan, ennen kuin Kiina suostui sen järjestämiseen.

Varsinkin Yhdysvallat vaati kuukausien ajan riippumatonta selvitystä koronaviruspandemian synnystä. Entinen presidentti Donald Trump ja entinen ulkoministeri Mike Pompeo väittivät pandemian alkuvaiheessa toistuvasti, että virus olisi päässyt karkuteille Wuhanin laboratoriosta.

WHO:n ja Kiinan hallituksen tutkijat uskaltautuivat kättelemään tiistaina 9. helmikuuta Wuhanissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.­

THL esitteli skenaarioita siitä, miten virusmuunnos saattaa levitä Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maanantaisen ilmoituksen mukaan Suomessa on tavattu 207 koronaviruksen brittivarianttia ja 17 kappaletta eteläafrikkalaista virusmuunnosta.

Pääosin Suomessa havaittut virusmuunnokset ovat yhteydessä matkustamiseen eikä väestöperäistä leviämistä vielä juurikaan ole.

Brittimuunnosten määrä on kuitenkin kasvanut viikon aikana Suomessa yli sadalla.

THL esitteli mallinnoksia siitä, miten virusmuunnosten mahdollinen leviäminen tapahtuisi ja varoitteli, että pahimmillaan alkava kevät ei tuo helpotusta koronatilanteeseen.