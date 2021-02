Tapio Sadeojan kolumni: EU:n rokotehankinnoissa on mennyt pieleen kaikki

27 maan yhteistyö oli ainoa järkevä vaihtoehto – mutta samalla 27 maan yhteistyökyvyttömyys ja byrokratia tuottivat traagisen lopputuloksen, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Ei ole kauhean yllättävää, että Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolusti Euroopan Unionin rokotestrategiaa ja kehui pitävänsä sitä onnistuneena. Ei myöskään ole kauhean yllättävää, että hänen näkemyksensä saivat taustatukea liittokansleri Angela Merkeliltä ja presidentti Emmanuel Macronilta. Siis julkisesti, kulissien takana äänenpainot lienevät olleet jotain aivan muuta. Valitettava totuushan on, että EU:n rokotehankinnoissa on mennyt kaikki pieleen, mikä on voinut mennä pieleen. Päitä vaaditaan jo vadille ja kaikkein ankarinta arvostelu on von der Leyenin kotimaassa, Saksassa.

Von der Leyenillä on toki kokemusta tästä. Hänen edellinen pestinsä Saksan puolustusministerinä ei ollut varsinaisesti kulkua riemusaatossa vaan enemmän kujanjuoksua arvosteluryöpystä toiseen. Pahat kielet jopa väittävät, että Merkel oli helpottunut saatuaan passitettua hänet Brysseliin.

Tietenkään rokoteskandaali ei ole kaikilta osin komission puheenjohtajan syytä, mutta poliittinen vastuu kuuluu hänelle.

Koko katastrofi sai alkunsa viime kesäkuusta, jolloin Britannia sopi AstraZenecan kanssa rokotetoimituksista. Myös Saksa, Ranska, Italia ja Hollanti tekivät alustavan sopimuksen, mutta muiden EU-maiden nostettua äläkän, ne päättivät liittyä EU:n yhteishankintaan. Sen jälkeen mikään ei mennytkään kuin Strömsössä vaan kaikki meni niin kuin Brysselissä pahimmillaan: 27 enemmän tai vähemmän erimielisen maan näkemysten yhteensovittaminen siitä, mitä hankitaan ja mihin hintaan, ei ollut helppo rasti.

” Hallintovirkamiehet eivät ole oikeita ihmisiä johtamaan intensiivistä, moniulotteista kansainvälistä kriisiä.

Kaiken lisäksi lääkeyhtiöiden kanssa rokotteiden hankinnasta neuvotelleita EU:n virkamiehiä ei olisi pitänyt kiinnostaa oikeastaan mikään muu kuin, kuinka saadaan rokotetta mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman paljon. Hinnasta viis. Tietenkin neuvottelijoita kiinnostivat etupäässä rokotteiden hinta ja vastuukysymykset. Kaikessa tässä tuhrautui aikaa kolme kuukautta.

Lopputuloksena EU sai rokotteet ilmeisesti edullisemmin kuin Britannia – tosin muutamaa kuukautta myöhemmin. Se muutaman sadan miljoonan euron säästö varmasti lämmittää kovasti nyt EU-kansalaisia.

AstraZenecan tyly ilmoitus rokotetoimitusten rajusta leikkaamisesta tuli puskista kaikille, mutta valitettavasti komission uhittelu yhtiölle ja puheet rokotteiden vientikiellosta olivat turhaa sapelinkalistelua. Sopimukset oli laadittu siten, ettei EU:lla ollut yhtään valttikorttia käsissään. Eikä yhtään rokotettakaan.

Koko EU:n rokoteoperaatio oikein huutaa johtajuuden puutetta, mikä ei tietysti ole uusi ongelma, kun EU:sta on kyse. Presidentti Sauli Niinistö ehdotti aikoinaan Suomelle koronanyrkkiä. Sitä olisi tarvittu Suomessa, mutta niin sitä olisi tarvittu Brysselissäkin. Ja jonkinlaista nyrkkiä on ainakin Saksassa väläytelty myös ratkaisuksi EU:n operatiivisiin ongelmiin.

Eri asia, miten sen järjestäminen EU:ssa on mahdollista, mutta on sitten kyse Suomesta tai Brysselistä, hallintovirkamiehet eivät ole oikeita ihmisiä johtamaan intensiivistä, moniulotteista kansainvälistä kriisiä.

Kuten Alexander Stubb on sanonut, käytännössä mistään ei olisi tullut mitään, jos 27 jäsenvaltiota olisi keskenään kilpaillut rokotteista. Etenkin pienet maat olisivat jääneet jalkoihin. Ja näin varmasti olisi ollutkin. Suomelle EU oli ainoa mahdollinen valinta. Tässäkin asiassa.

Tähänhän se EU:n dilemma tiivistyykin: 27 jäsenmaan yhteistyö oli ainoa järkevä vaihtoehto, mutta 27 jäsenmaan yhteistyökyvyttömyys ja hidas byrokratia tuottivat surullisen, traagisen lopputuloksen.

Jotain toivottavasti EU:ssa otetaan opiksi tästä katastrofaalisesta vuodesta. Jos ei muuta, niin vaikkapa yksi vanha viisaus: jos samat ihmiset toimivat samalla tavalla kuin aina ennenkin, lopputuloskin on sama kuin aina ennen. Vain hölmö odottaa jotain muuta.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.