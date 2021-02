THL:n Nohynek ei sulkisi Sputnikia pois, jos EU:n myynti­lupa tulee – ”Ja miksei tulisi, teho on erittäin hyvä”

”Sputnikin teho on erittäin hyvä.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi, että venäläinen koronarokote Sputnik voi tulla Suomen markkinoille, jos Euroopan lääkevirasto EMA antaa rokotteelle myyntiluvan.

– En sulkisi Sputnikia pois, jos EMAn suositus myyntiluvalle tulee. Ja miksi ei tulisi, teho on erittäin hyvä. Ja jos muista rokotteista on pulaa ja jos hinta on kohdallaan.

Sputnik tulee Nohynekin mukaan EU-markkinoille heti, kun se saa EMAn myyntiluvan.

Milloin rokote voisi olla Suomessa käytössä?

– Yleensä menee aikansa ennen kuin lääkeviranomaiset perehtyvät datoihin. Jos he nyt vasta aloittavat, siinä menee helposti kuukauden tai parin päivät.

Nohynek muistuttaa, että Sputnik on Euroopassa käytössä esimerkiksi Puolassa, Unkarissa ja Serbiassa.

Venäläinen rokote joutuu käymään samanlaisen mankelin läpi kuin muut koronarokotteet, jos niille halutaan EMAn ehdollinen myyntilupa.

– Eli täytyy olla paljon prekliinistä ja kliinistä tietoa. Ja näitähän Gamaleyalla on. Kliiniset tutkimukset on julkaistu tiukan vertaisarvioinnin tiedelehdessä Lancetissa.

Sputnikin teho on Nohynekin mukaan samaa luokkaa kuin Pfizerin tai AstraZenecan koronarokotteilla.

– Vakavaa tautia kohtaan ollaan lähellä sadan prosentin suojatehoa näillä kaikilla. Eroja tulee lievempien tautien ehkäisyssä. Näihin tuloksiin vaikuttaa paljon se, missä ne on tutkittu ja miten on tutkittu. Ne eivät välttämättä ole vertailukelpoisia.

Nohynekin mielestä Sputnik-rokotteen tulo on hyvä uutinen maailmalle. Venäläiset hakevat rokotteelle EMAn lisäksi lupaa WHO:n prosessissa.

– Silloin he pystyvät osallistumaan myös WHO:n covax-rokoteohjelmaan. Köyhille ja keskitulotason maille voidaan saada koronarokotetta.

Rokotehankinnoista päättää Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö.