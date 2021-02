Aluksi laillisena käynnistynyt kukkakauppa muuttui suureksi salakuljetusverkostoksi, jonka epäillään levittäneen Suomessa 20 miljoonan euron arvosta huumeita.

Orvokki, lehdokki, vuokko ja moni muu: amfetamiini, kokaiini, kristalli, ekstaasi, hasis ja lsd.

Poliisi tiedotti viime viikolla epäilevänsä jättimäisen huumeiden salakuljetusverkoston verhoutuneen kukkabisnekseen.

Yllä olevalla, 4. helmikuuta kuvatulla videolla tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Räty KRP:stä kommentoi jättimäiseen huumetutkintaan liittyvää kokonaisuutta.

Luonnehdinta ”jättimäinen” ei ole liioittelua, sillä kyse on monella mittarilla suurimmasta paljastuneesta huumekokonaisuudesta Suomen rikoshistoriassa. Poliisi on arvioinut, että levitettyjen huumausaineiden yhteenlaskettu katukauppa-arvo oli yli 20 miljoonaa euroa.

Salakuljetusverkosto toi poliisin selvitysten perusteella Alankomaista Suomeen ainakin 17 huume-erää. Pääkaupunkiseudulla asiakkaina oli poliisin esitutkinnan perusteella kaksi erillistä rikollisryhmää, joista toisen jäsenet ovat peräisin pääosin Itä-Afrikasta ja toisen Lähi-idästä.

Eräältä ”alemman tason epäillyksi” luonnehditulta henkilöltä löydettiin kotietsinnän yhteydessä 80000 euroa käteisenä repusta.­

Verkoston asiakkaana oli myös liikemies Niko Ranta-aho, sillä kaksi huume-eristä liittyy Katiska-huumejuttuun. Poliisin mukaan verkosto oli merkittävä Katiska-huumeiden lähde, joskaan ei ainoa.

Helsingin käräjäoikeuden odotetaan antavan ratkaisunsa Katiska-huumejutussa huhtikuussa 2021. Ranta-aho tunnusti suuren osan rikoksista ja pääsi vapaalle jalalle, kunnes tammikuussa hänet otettiin kiinni jälleen uusista huumerikoksista epäiltynä.

Salakuljetusverkoston taustalla on poliisin tutkimusten mukaan vuonna 2012 perustettu yhden miehen yritys. Se on toiminut Alankomaissa Etelä-Hollandin maakunnassa toimialanaan kukkien ja taimien tukkukauppa Suomeen.

Tutkinnan perusteella 47-vuotias hollantilaisyrittäjä piilotti yhdessä 44-vuotiaan rikostoverinsa kanssa huumeita kukka- ja huonekasvikasvilasteihin. Kukkarullakot kuljetettiin Alankomaista rahdin mukana Suomeen Vuosaaren satamaan.

Vuosaaresta huumeet vietiin eri myymälöihin toimitettavien kukkien kuljetusreitin varrelle sovittuihin luovutuspaikkoihin, joista vastaanottajat kävivät noutamassa huumeet.

Poliisi korostaa, ettei rahtia kuljettanutta yritystä epäillä osallisuudesta rikoksiin. Kuljetuksen hoitivat ulkopuoliset huolintayritykset, joilla ei ollut mitään tietoa siitä, mitä rullakoihin oli kätketty. Logistiikka oli järjestetty tarkoituksella niin, ettei rikollisten tarvinnut itse viedä rajojen yli koskaan mitään.

On helppo ymmärtää, miksi huumeiden Troijan hevoseksi valikoituivat juuri kukkakuljetukset.

Kukkabisnes on Alankomaissa tärkeä teollisuudenala – sijaitseehan Aalsmeerissä maailman suurin kukkahuutokauppa. Suuri osa Suomessa myytävistä kukista tulee Alankomaista tai ainakin Alankomaiden kautta.

Huumausaineet oli pakattu kuorma-autoon kukkien ja kasvien kuljetusruukkuihin.­

Esimerkiksi vuonna 2018 kasvien, sipulien, kukkien ja muiden kasviraaka-aineiden tuonnin arvo Alankomaista Suomeen oli tullin tilaston mukaan runsaat 90 miljoonaa euroa.

Rikollisten näkökulmasta on ollut hyödyllistä, että kuljetuksia on paljon ja kukkien virta pysyy verrattain tasaisena vuodesta toiseen. Kuljetus on lisäksi nopeaa: perjantai-iltana Alankomaissa rekkaan lastattu kukka on myynnissä Suomessa maanantaiaamuna.

Hollantilaiskaksikko on tällä hetkellä tutkintavankeudessa Suomessa.

Rikosylikomisario Jari Räty keskusrikospoliisista sanoo, että tämänhetkisen tiedon perusteella kukkayritystä ei perustettu alkujaan rikollista toimintaa varten. Huumeet tulivat kuvioihin mukaan vasta myöhemmin. Poliisin tutkinnassa on ollut vuosien 2018 ja 2020 välinen jakso.

Julkisista lähteistä saatavien tietojen perusteella yrityksen laillinenkin toiminta on ollut vilkasta. Laillinen toiminta loi hyvän perustuksen huumeiden salakuljetukseen.

– Toiminta on ollut Suomeen suunnattua ja lähetyksiä on ollut viikoittain.

Kukkalähetyksissä on ollut sekin etu, että niiden varjolla epäillyt ovat saaneet toimitetuksi huumeita eri puolille Suomea. Poliisi epäilee kaksikon järjestäneen huumeita pääkaupunkiseudun lisäksi myös Kaakkois-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla toimineille tilaajille. Kolmen huume-erän uskotaan päätyneen myös Tukholmaan, Ruotsiin.