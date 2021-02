IS:n Henrik Kärkkäinen ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi

Ilta-Sanomien toimittaja Henrik Kärkkäinen on ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi Vastaamon tietomurtoon liittyvästä uutisoinnistaan.

Henrik Kärkkäinen etätyöpisteellä kotonaan. Kärkkäinen on monien muiden tavoin työskennellyt vajaan vuoden ajan pääosin etänä koronakriisin takia.­

Henrik Kärkkäinen on seurannut psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvää tietomurtoa siitä lähtien, kun se lokakuussa tuli julki. Tiistaina kerrottiin, että hän on ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi vuoden juttu -kategoriassa.

– Tuntuu hämmentävältä. Olin vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja pyrin tekemään työni hyvin, Kärkkäinen sanoo.

Kärkkäinen on kirjoittanut Vastaamon tietomurrosta kymmeniä uutisjuttuja. Suuren journalistipalkinnon raadin mukaan Kärkkäinen on ollut johtavassa roolissa tapauksen raportoinnissa ja uusien tietojen kaivamisessa. Hänen ansiostaan IS:n lukijat saivat tietää muun muassa tapauksen laajuudesta, kiristäjän vaatimuksista ja murron tekotavasta.

Tietoturvaan perehtyneenä toimittajana Kärkkäinen teki useita kommenttikirjoituksia, jotka avasivat lukijoille tapauksen poikkeuksellisia piirteitä. Hänen raportointinsa toimituksillekin uudesta aiheesta oli asiantuntevaa ja vastuullista, raati perustelee ehdokkuutta.

– Vastaamon tietomurto on monella tavalla erikoinen tapaus, joka hakee vertaistaan maailmankin mittakaavassa. Tässä luodaan samalla toimintamalleja tulevaan, sillä tietomurrot eivät valitettavasti lopu tähän. Keskeistä on kehittää järjestelmä, jossa tietomurron uhrit pystyisivät hoitamaan asiat yhdellä luukulla, Kärkkäinen kertoo.

Toive on toteutumassa. Valtiovalta suunnittelee ”yhden luukun” mallia identiteettivarkauksien uhreille.

Asiantuntemuksensa ansiosta Kärkkäinen osasi etsiä tietoa tapauksen etenemisestä myös darknetissä. Vaikka uutiskilpailu on kovaa, Kärkkäinen piti päänsä kylmänä, taustoitti tietoja ja haki niille vahvistuksia eri lähteistä.

Kärkkäinen on työskennellyt Sanomilla 20 vuotta. Ensimmäiset 10 vuotta hän teki töitä Mikrobitti-lehdessä ja Meidän Perheessä, minkä jälkeen tie vei Sanoman toimittajakoulun kautta Taloussanomiin. Taloussanomat oli jo tuolloin osa Ilta-Sanomia. Myöhemmin Taloussanomien Digitoday ja It-viikko sekä Ilta-Sanomien digiosio sulautuivat IS Digitodayksi, jonka toimittajana Kärkkäinen työskentelee.

Kärkkäinen näkee, että Vastaamo-uutisointi on muuttanut hieman hänen työnkuvaansa.

– Olen aiemmin ollut enemmän nurkassa juttuja naputteleva palvelujournalismin tekijä. Nyt päädyin tapahtumien polttopisteeseen.

Uutistilanne ei ole ohi. Vastaamon uusi omistaja haluaa purkaa yrityskaupan oikeusteitse. Samalla poliisi tutkii Vastaamon toimintaa ja etsii tietomurron tekijää tai tekijöitä. Kärkkäistä huolestuttaa, että kaiken keskellä tietomurron uhrit jäävät huomioimatta.

– Ei saa unohtaa, että tämän tapauksen takana on tuhansia ihmisiä, joita on potkittu sillä hetkellä, kun heillä on ollut suurin hätä.

Kärkkäinen kertoo, että tapaus on mennyt myös hänellä ”ihon alle”.

– Kun ihmiset eivät saaneet tietoa, monet Vastaamon asiakkaat soittivat minulle. Kävimme pitkiäkin puheluita. Se teki tästä henkilökohtaisempaa.

Kärkkäisen mukaan suomalaiset tunnistavat tietoturvauhat nykyisin melko hyvin, mutta verkkorikolliset kehittävät jatkuvasti uusia menetelmiä. Vastaamon tapauksessa kyse ei tosin ollut uhrin huolimattomuudesta.

– On myös asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa. Kukaan asiakas ei varmasti kysy terapeutilta, onko palvelimen SQL-portti varmasti kiinni.

Kärkkäinen näkee tapauksessa myös pienen valonpilkahduksen.

– Talkoohenki nosti päätään. Oli valkohattuhakkereita ja some-kampanjoita uhrien puolesta. Parhaassa tapauksessa tällainen voi lisätä yhteisvastuullisuutta ja solidaarisuutta.

Lokakuussa Kärkkäinen palkittiin Vastaamo-uutisoinnistaan Ilta-Sanomien journalistipalkinnolla. Palkinto jaetaan vuosittain ansioituneelle Ilta-Sanomien journalistille.

Suuren journalistipalkinnon voittajat julkistetaan Ylen suorassa lähetyksessä 10. maaliskuuta kello 19–20. Kilpailussa on neljä kategoriaa: vuoden jutun lisäksi valitaan vuoden journalistinen teko, vuoden journalistinen pomo ja vuoden journalisti.

Kärkkäisen Vastaamo-uutisoinnin lisäksi vuoden juttu -sarjassa ovat ehdolla Heikki Aittokoski jutullaan Mies Mechelininkadulla (HS:n Kuukausiliite 10/2020) sekä Karoliina Paananen ja Jarno Liski jutullaan Kallista konsultointia (Suomen Kuvalehti 2.6.2020).

Vuosittain jaettavaa Suurta journalistipalkintoa pidetään alan merkittävimpänä tunnustuksena Suomessa. Palkintoa jakoi vuodesta 2001 alkaen ruotsalainen mediakonserni Bonnier, joka luovutti palkinnon oikeudet Päätoimittajien yhdistykselle PTY:lle 2019.

Suuri journalistipalkinto -ehdokkaat:

Vuoden journalisti:

Anna-Lena Laurén, Hufvudstadsbladet/Dagens Nyheter

Annamari Sipilä, Helsingin Sanomat

Seija Vaaherkumpu, Yle

Vuoden juttu:

Heikki Aittokoski: Mies Mechelininkadulla. HS Kuukausiliite 10/2020

Henrik Kärkkäinen: Vastaamo-jutut. Ilta-Sanomat 21.10.2020–>

Karoliina Paananen ja Jarno Liski: Kallista konsultointia. Suomen Kuvalehti 2.6.2020

Vuoden journalistinen teko:

Erityisprojekti covid-19: koronatietoutta arabiaksi, somaliksi, kurdiksi ja persiaksi. Yle Uutiset

Terhi Pirilä-Porvali: journalistisen päätösvallan puolustaminen

Susanna Reinboth: Poliisihallituksen salauslinjan kyseenalaistanut valitus hallinto-oikeuteen. Helsingin Sanomat

Vuoden journalistinen pomo:

Aino Heikkonen, päivätuottaja, Etelä-Saimaa

Anna Juvonen, uutispäällikkö, Kauppalehti

Eeva Lehtimäki, yhteiskuntatoimituksen päällikkö, MTV Uutiset