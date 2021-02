Hyytävä viikko tulossa – kylmä voi jatkua pitkään

Jäämeren kylmä puhallus hytisyttää Suomea.

Pakkanen pitää Suomea otteeseen koko tämän viikon.

Repaleinen pilvipeite vaeltelee Suomen päällä. Lämpötila ei pääse yöllä laskemaan purevaksi niillä alueilla, jotka ovat pilvien peitossa.

Selkeillä alueilla pakkanen kiristyy tuntuvasti.

Maan etelä- ja keskiosissa hytistään -20 asteen kylmyydessä. Lapissa pakkanen voi paukkua -30 asteen lukemissa.

– Alkuviikon aikana on mahdollista, että etelässäkin on -20 astetta. Se vaatii vain sen, että on reikä pilvessä ja on mahdollisimman tyyntä, sääpalvelu Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala selostaa.

Suuria muutoksia säähän ei viikon aikana ole tulossa.

Koko viikoksi on tulossa melko kuiva pakkasviikko. Lumisateet ovat vähäisiä. Tiistai-iltana voi sadella lunta maan etelä- ja keskiosissa.

Kylmää ilmaa virtaa maahan Jäämereltä.

Suomi on kahden säärintaman puristuksessa. Idässä liikkuu matalapaineita. Lännessä vaikuttaa korkeapaine.

– Korkeapaineessa ilma pyörii myötäpäivään ja matalapaineessa vastapäivään. Suomi on juuri sopivasti niiden välillä niin, että molemmat tuovat tänne pohjoisvirtausta.

Pohjoisesta käy kylmä puhallus.

Asetelma voi jämähtää pitemmäksi aikaa.

– On mahdollista, että kireä pakkanen jatkuu. Voi myös olla, että Suomeen pääsee tulemaan lauhempaa ilmaa.

Suomen länsipuolella vahvistuu korkeapaine. Se voi heilauttaa pohjoisen kautta Suomeen lämpimämpää ilmaa.

Lämmin ilma voi myös jäädä merelle, Pohjois-Atlantille. Suomi jatkaa silloin kylmän kourissa.