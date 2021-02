Näin saatat oireilla koronapiikin jälkeen – tämä rokotteiden haittavaikutuksista on todettu Suomessa

Fimean ylilääkäri kertoo, mitä kaikkea koronarokotteen haittavaikutuksista nyt tiedetään.

Suomessa koronarokotteen on saanut noin 170 000 ihmistä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean ylilääkäri Maija Kaukosen mukaan rokotteista johtuvat pitkäkestoiset haittavaikutukset ovat harvinaisia. Video yllä: Ensimmäiset koronarokotteet annettiin Suomessa 27.12.2020.

Millaisia ilmoituksia teille on tullut rokotteen jälkeisistä oireista?

– Ehdottomasti eniten on tullut tavanomaisia rokotuksen jälkeisiä oireita, eli esimerkiksi rokotettavan käden kipu, punoitus, kuumotus ja kihelmöinti. Yleisiä oireita ovat myös vilunväristykset, kuumereaktiot sekä lihas- ja nivelkivut.

– Nämä oireet kestävät yleensä 1-2 päivää.

Kuinka monelle tulee oireita rokotuksen jälkeen?

– Nyt kun on annettu pääsääntöisesti näitä RNA-rokotteita, eli Pfizerin ja Modernan rokotteita, niin niissä on tiedossa se, että kahdeksan kymmenestä saa joitain oireita.

– Kaikki eivät tietenkään saa oireita ja toiset kokevat oireet ikävämpänä kuin toiset.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen.­

Mitkä ovat olleet vakavimmat rokotuksen jälkeiset oireet?

– Vakavat haitat ovat olleet pääasiassa anafylaksiaa, eli voimakkaita allergisia reaktioita. Anafylaksia on lähtökohtaisesti reaktio, joka vaatii lääkkeellistä hoitoa ja seurantaa, jotta reaktio rauhoittuu. Hoitamattomana se voi johtaa kuolemaan. Suomessa näitä kuolemantapauksia ei ole ollut.

Kuinka monella on havaittu vakavia allergisia reaktioita tai vakavampia anafylaksia-oireita?

– Suomessa anafylaksiaa on esiintynyt vain yksittäisillä ihmisillä.

– Yhdysvalloissa käytiin läpi tietoja, kun maassa oli annettu 1,9 miljoonaa annosta Pfizerin rokotetta ja he katsoivat läpi kaikki anafylaksia-tapaukset. He päätyivät siihen, että anafylaksia-tapauksia oli noin 11 tapausta miljoonasta rokotetusta, eli puhutaan aika harvinaisesta ilmiöstä.

Millaisia nämä vakavammat allergiset reaktiot ovat?

– Allergiset reaktiot voivat olla suun ja nielun kutinaa, ihottumaa, voi tulla hengenahdistusta. Pahimmillaan tulee hengitysteiden ahtautumista ja verenpaineen laskua. Silloin puhutaan jo anafylaktisesta shokista.

Onko Suomessa todettu yhtään rokotteen aiheuttamaa kuolemaa?

– Rokotteet eivät ole suoraan aiheuttaneet kuolemantapauksia.

– Meillä on raportteja rokottamisen jälkeen tapahtuneista kuolemista. Menehtyneiden joukossa on yksi työikäinen, mutta hänellä oli sairaus, johon hän menehtyi. Kaikki muut raportit koskevat hoitokodissa asuvia ja pääsääntöisesti yli 85-vuotiaita, hyvin monisairaita ihmisiä.

– Anafylaksia voi hoitamattomana johtaa kuolemaan, mutta sellaisia kuolemantapauksia ei ole Suomessa esiintynyt.

Onko Fimean tietoon tullut odottamattomia tai yllättäviä rokotuksen jälkeisiä oireita?

– Meille on tullut joitakin odottamattomia oireita, meille on raportoitu esimerkiksi umpilisäkkeen tulehduksesta. Osa niistä voi liittyä rokotteeseen ja osa välttämättä ei.

– Odottamattomistakaan reaktioista ei ole toistaiseksi noussut esiin mitään huolestuttavaa tai sellaista, minkä vuoksi lähdettäisiin muokkaamaan valmisteyhteenvetoa tai muutettaisiin Suomen rokoteohjelmaa.

Rokotettavia seurataan ainakin 15 minuutin ajan rokotteen antamisen jälkeen.­

Onko tietoa siitä, millaisia pitkäaikaisvaikutuksia rokotteet voivat aiheuttaa?

– Yhdysvalloissahan aloitettiin rokottaminen joulukuun alkupuolella ja edelleenkään ei ole kuulunut mitään hälyttävää. Rokotteissa ylipäätään lähes kaikki haittavaikutukset esiintyvät kahdeksan viikon sisällä rokotteen saamisesta. Ei ole todennäköistä, että ihminen saisi esimerkiksi kahden vuoden päästä jonkun jälkiongelman rokottamisen vuoksi.

– Koronavirusrokotteita on pistetty ihmisiin muualla maailmassa miljoonia, mahdollisesti kymmeniä miljoonia annoksia. Saamme sieltä turvallisuustietoa koko ajan, eikä vieläkään ole tullut mitään hälyttävää ongelmaa esille.

Miten rokotettavia seurataan rokotuksen jälkeen?

– Suomessa rokottamista saa tehdä vain sellaisissa paikoissa, missä pystytään aloittamaan allergisen reaktion hoitaminen. Pääsääntöisesti oireet alkavat seuranta-aikana ja hoito päästään aloittamaan heti.

– Kaikkien rokotettavien täytyy olla 15 minuuttia seurannassa rokotteen antamisen jälkeen. Yleensä Anafylaksia-tapaukset alkavat jo siinä vaiheessa, mutta Suomessa THL on vielä ohjeistanut varmuuden vuoksi niin, että jos on ollut aikaisempia anafylaktisia reaktioita esimerkiksi ruoka-aineista tai lääkkeistä, niin silloin seuranta-aika on 30 minuuttia.

– Anafylaksia on pääsääntöisesti hyvin nopeasti alkava ja Suomessakin tällaiset reaktiot ovat tulleet pääsääntöisesti seuranta-ajan kuluessa. Hoito on aloitettu välittömästi ja seurantaa on pidennetty kunnes oireet ovat väistyneet riittävästi, jotta potilas voidaan turvallisesti kotiuttaa.

Onko rokotehaitoista syytä olla huolissaan?

– Nyt kun ollaan peloissaan näistä rokotehaitoista, niin kannattaa myös muistaa, miksi rokotuksia annetaan. Rokote ehkäisee kuoleman todennäköisyyttä ja myös vaikean tautimuodon kehittymistä.

– Esimerkiksi 50-vuotiaista koronainfektion saaneista kolme tuhannesta kuolee koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Samaan aikaan koronarokotteiden aiheuttamista vakavista haitoista kärsii vähemmän kuin yksi kymmenestätuhannesta.

– Kiinassa julkaistiin 1 700 sairaalassa olleen koronaviruksen aiheuttaman keuhkokuumeen sairastaneen potilaan seurantatiedot. Puolen vuoden kohdalla kahdella kolmesta oli edelleen elämää rajoittavia pitkäaikaisoireita. Eli vaikka koronavirusinfektiosta jäisi henkiin, niin sen jälkeen voi olla pitkäaikaisoireita.

– Rokotteilla on haittoja niin kuin kaikilla muillakin lääkkeillä, mutta vakavat haitat ovat harvinaisia ja toisaalta koronavirusinfektion pitkäaikaisongelmat ovat yleisiä.