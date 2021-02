Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia jo yli 700 Suomessa – tässä päivän koronauutiset lyhyesti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 353 uutta koronatartuntaa maanantaihin mennessä. Uusia kuolemantapauksia raportoitiin yhdeksän.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 353 uutta koronatartuntaa maanantaihin mennessä. Sunnuntaina tartuntatautirekisteriin ilmoitettuja tapauksia kerrottiin olevan 354.

Uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu yhdeksän. Virukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu Suomessa nyt yhteensä 701.

Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 197, mikä on 1 215 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta asti 47 969 koronavirustartuntaa.

Saako Suomi lisää rokotteita?

Euroopan komission edustaja kertoi maanantaina uutistoimisto Reutersille, että Euroopan unioni on hyväksynyt uuden, 300 miljoonaa rokoteannosta koskevan sopimuksen Pfizerin ja Biontechin rokotteesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek sanoi tammikuussa Ilta-Sanomille toivovansa, että lisäsopimuksen avulla myös Suomi saa Biontechin ja Pfizerin rokotteita lisää.

Suomen osuus EU:n yhteishankinnasta on 1,23 prosenttia.

Northvoltista lähtenyt virusmuunnos ulottuu Suomeen

Ruotsin Skellefteåsta liikkeelle lähtenyt koronavirusrypäs ulottuu laajasti Suomen puolelle.

Akkutehdastyömaalta Northvoltista koronatartunnan saaneita on Lapin, Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Vaasaan, Päijät-Hämeen ja HUS:in sairaanhoitopiirien alueelta. Tähän mennessä tartunta on havaittu 20 työmaalla työskennelleeltä suomalaiselta, jonka lisäksi jatkotartunnan Suomessa saaneita on neljä.

Akkutehdastyömaalta Northvoltista koronatartunnan saaneita on jo laajalla alueella Suomessa.­

– Työmaalla on havaittu yli 150 koronavirustartuntaa. Tähän asti analysoiduista 30 on brittivirusmuunnostapausta, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Boras sanoi.

WHO: Rokotteita täytyy sopeuttaa

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus totesi WHO:n maanantaina pitämässä tiedotustilaisuudessa, että on selvää, että rokotteita täytyy sopeuttaa ajan myötä niin, että ne suojaavat myös virusmuunnoksilta.

Etelä-Afrikka kertoi sunnuntaina lykkäävänsä rokotusten aloittamista lääkeyhtiö AstraZenecan koronavirusrokotteella, koska tuoreen tutkimuksen mukaan rokote ei vaikuta suojaavan Etelä-Afrikassa tavatun virusmuunnoksen lieväoireiselta taudilta.

WHO:n johtaja kuvaili uutisia AstraZenecan huonosta tehosta virusmuunnosta vastaan ”huolestuttaviksi”. Hän totesi, että lisää tutkimuksia kuitenkin tarvitaan. Hän muistutti myös, että tutkimuksen otanta oli pieni.

Suomi käyttää AstraZenecan rokotetta

Keskustelu AstraZenecan rokotteesta jatkui maanantaina vilkkaana.

– Julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan AstraZenecan rokote ei anna suojaa lieviä tautimuotoja kohtaan, mutta sen arvellaan antavan suojaa vakavalta taudilta. Odotellaan kuitenkin tutkimustulosten julkaisua tällä viikolla, jonka jälkeen olemme viisaampia, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoi Ilta-Sanomille.

AstraZenecan rokotteen käyttö Suomessa jatkuu hänen mukaansa toistaiseksi, kuten THL on suositellut.

– Rokotteen valmistajat ja lääkeviranomaiset varautuvat siihen, että rokotteita on päivitettävä sitä mukaa, kun uusista muunnoksista saadaan tietoa, hän sanoo.

Etelä-Afrikassa mietitään, suojaako AstraZenecan rokote maassa tavatun virusmuunnoksen aiheuttamalta taudilta.­

Etelä-Afrikka aikoo rokottaa 100 000 AstraZenecan rokotteella

Etelä-Afrikassa terveydenhuollon asiantuntijat ehdottivat maanantaina, että maassa rokotettaisiin AstraZenecan koronarokotteella ensimmäiseksi testimielessä noin 100 000 ihmistä.

Näin voitaisiin arvioida suojaako rokote maassa tavatun virusmuunnoksen aiheuttamalta vakavalta tautimuodolta.

Etelä-Afrikka kertoi sunnuntaina lykkäävänsä rokotusten aloittamista lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämällä koronavirusrokotteella.