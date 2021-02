Hanna Nohynekin mukaan AstraZenecan rokotteen antamisen keskeyttäminen ei ole Suomessa toistaiseksi aiheellista.

Etelä-Afrikka ilmoitti keskeyttävänsä AstraZenecan koronarokotteen antamisen maassa toistaiseksi. Maassa jyllää koronan virusmuunnos.

Tutkijat kertoivat, että alustavan tutkimuksen mukaan AstraZenecan koronarokote olisi tehoton eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa lievää ja keskivaikeaa covid-19-tautia vastaan.

Ei ole vielä tiedossa, miten hyvin rokote suojaa vakavilta tautimuodoilta, sillä tutkimuksissa ei ole havaittu yhtään vakavaa tapausta.

Kansanrokotteeksi tarkoitetun AstraZenecan rokotteen ensimmäiset toimitukset saapuivat Suomeen sunnuntaina.

Hanna Nohynek.­

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että AstraZenecan rokotteen antamisen keskeyttäminen ei ole Suomessa toistaiseksi aiheellista, sillä Etelä-Afrikan virus­muunnosta on meillä toistaiseksi havaittu vähän.

– Jos virusmuunnos­kannat yleistyvät, voi käydä niin, että rokotteen teho laskee. Kuinka paljon teho laskee ja minkälaisessa tauti­tapauksessa, sitä ei vielä tiedetä, tarvitaan lisää tutkimustietoa.

Nohynek odottaa lisää tietoa rokotteiden vaikutuksesta. Tänään pitäisi tulla julki uutta tutkimusdataa Etelä-Afrikasta. Ennakkotietoja datasta vuodettiin julki sunnuntaina.

– Etelä-Afrikassa on koronamuunnokseen sairastunut nuoria ihmisiä, joiden riski saada vakava tauti on vähäinen. Näiden tiedon perusteella ei pysty sanomaan, kuinka paljon rokotteen teho on vähentynyt vakavaa tautia vastaan.

AstraZenecan rokote.­

Se Nohynekin mukaan tiedetään, että rokotteen teho lievään tai keskivaikeaan tautiin on alentunut.

Täyttä varmuutta ei Nohynekin mukaan ole siitä, että Suomeen jo saadut Pfizerin ja Modernan rokotteet suojaisivat Etelä-Afrikan virusmuunnokselta.

– Ongelma on juuri siinä, ettei niiden tehosta viruksen Etelä-Afrikan varianttia vastaan paljon vielä tiedetä. Rna-rokotteita ei ole juurikaan annettu alemman tulotason maissa.

Tietoja rokotteiden vaikutuksista pitäisi Nohynekin mukaan saada sellaisista maista, joissa on tehty rokotteiden tehotutkimuksia tarpeeksi suurella ja eri-ikäisellä väestöllä.

– Britanniassa tehdyt tehotutkimukset on tehty ennen kuin variantti oli yleistynyt. Ei siis vielä voida sanoa, mikä on rokotteen teho suhteessa Britannian varianttiin. Siitä odotamme noin kuukauden kuluttua tuloksia.

AstraZenecan rokotetta valmistellaan pariisilaisessa sairaalassa. Arkistokuva.­

Tutkimusdataa on kertynyt siitä, että Suomeen saadut koronarokotteet tehoavat alkuperäistä koronavirusta vastaan. Pfizerin ja Modernan rokotteiden teho on yli 90 prosenttia. AstraZenecan rokote tuo 60–80 prosentin tehon.

Koronaviruksesta on tähän mennessä löytynyt useita muunnoksia, joista huomiota ovat saaneet Britannian ja Etelä-Afrikan variantit.

Muunnokset kuuluvat Nohynekin mukaan viruksen elämään.

– Virus pyrkii pysymään hengissä. Se, että ihmiset ovat saaneet sairauden tai rokotteen aiheuttaman immuniteetin, on virukselle huono asia. Sen vuoksi se pyrkii muuntautumaan ja löytämään alttiita isäntiä.