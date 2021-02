AstraZenecan kansanrokote saatiin vihdoin Suomeen: näin se eroaa muista – jaetaan maakuntiin asukasluvun mukaan

Suomi on saanut tänään 24 000 annosta uutta koronarokotetta. Erät jaetaan asukasmäärän mukaisesti alueille ja valmiste suunnataan alle 70-vuotiaille vakavasti perussairaille.

Ensimmäinen erä AstraZenecan koronarokotetta on saapunut Suomeen sunnuntaina. Erä oli kauan odotettu, vaikka 24 000 annoksen määrä oli pienempi kuin valmistaja alun perin lupasi.

Annoksia saadaan kuitenkin viikoittain lisää ja mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan huhtikuun loppuun mennessä vanhukset ja vakavasti perussairaat olisivat jo saaneet ensimmäisen annoksen rokotetta.

Yleisen tiedon mukaan AstraZeneca tiputti kaksi viikkoa sitten EU:n yhteistilauksen ensimmäisen vuosineljänneksen kokonaismäärän 100 miljoonasta rokoteannoksesta 30 miljoonaan.

Kyseessä on järjestyksessään kolmas rokote, jota annetaan suomalaisille. Aiemmin myyntiluvan ovat saaneet Pfizer Biontechin sekä Modernan rokotteet.

– EU:n portfoliossa on useita eri tekniikoilla valmistettuja rokotteita ja on vain hyvä, että vaihtoehtoja on, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kuvailee kolmannen rokotteen markkinoille tulemista.

– Tärkeää on että saadaan AstraZenecaa Suomeen, sillä saamme rokotettua useampia ihmisiä, Nohynek kuvailee ensitunnelmia.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek vastaa infektiotautien ja rokotusten seurannasta ja arvioinnista.­

Rokotusohjelman ohjauksesta vastaava THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio kertoo, että EU:n 30 miljoonan annoksen kokonaiserä jaettiin jäsenmaiden asukasmäärän mukaan yhtä suuriin toimituseriin. Suomessakin jako menee saman logiikan mukaan.

– Rokoteannokset jaetaan tasaisesti asukasmäärän mukaan Suomen kuntiin, hän kertoo. Aiempia rokotteita on jaettu painottaen iäkkäiden määrää, mutta tämän rokotteen kohdalla näin ei ole.

Kuinka paljon tavaraa tuli?

– Annoksia tuli yhteensä 24 000. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtä monta ihmistä saa rokotteen lähiviikkoina, Kontio tarkentaa.

Kaksitoista viikkoa myöhemmin annettava tehosterokote on sitten asia erikseen. Siihen mennessä rokotetta on tilauksen mukaan toimitettu Suomeen moninkertaisesti lisää.

– Viikolla seitsemän meille pitäisi tulla vielä toinen samansuuruinen erä, hän kertoo.

Hänen mukaansa seuraavia saapumiseriä ei ole vielä varmaksi luvattu.

Mikäli valmistaja noudattaa sovittua aikataulua, maaliskuun ensimmäiseen viikkoon mennessä Suomeen pitäisi saapua 200 000 annosta AstraZenecaa, Kontio kertoo.

Millainen uusi rokote on?

Valmistepullossa on yhteensä 10 annosta ja aine säilyy jääkaapissa kuukauden päivät. Säilyvyys on hyvä verrattuna esimerkiksi Pfizer Biontechin rokotteeseen, minkä säilyvyys on vastaavasti vain viisi päivää.

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän sihteeri, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo Ilta-Sanomille uuden rokotteen ominaisuuksista.

– Uuden lääkkeen kuljetus on helpompaa kuin aikaisempien. Siinä missä aiempien rokotteiden pitkän ajan säilytyksen (kuljetus)lämpötila on ollut -70 astetta (BioNTech Pfizer) tai -20 astetta (Moderna), Astran rokote säilyy jääkaappilämpötilassa, Nohynek kertoo.

AstraZenecan rokotetta ei THL:n asiantuntijoiden mukaan tarvitse myöskään laimentaa. EU on tarkentanut ohjeistustaan tehostevalmisteen antoajankohdasta.

– Rokotteen teho on parhaimmillaan, kun kahden annoksen väli on 12 viikkoa, rokotettavan iästä riippuen noin 60-80 prosenttia, hän valaisee.

AstraZenecan valmistepullossa on yhteensä 10 annosta ja sitä ei tarvitse laimentaa.­

Moni suomalainen pohtii syytä siihen, miksi rokotetta ei suositella yli 70-vuotiaille. THL:n nimittämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) on suositellut, että Suomessa Astra Zenecan rokotetta käytetään alle 70-vuotiaiden rokottamiseen.

– Toistaiseksi rokotteen tehosta ikääntyneillä ei ole suoraa kliinistä näyttöä tehotutkimuksista.

– Vasta-aineanalyysitutkimusten pohjalta voimme kuitenkin olettaa, että teho ikääntyneillä on hyvä, heidän neutraloivien vasta-aineiden tasot olivat samaa luokkaa kun nuorempien tutkittavien, Nohynek täsmentää.

– Tästä syystä Euroopan lääkeviranomainen suositteli rokotteelle myyntiluvan myöntämistä 18-vuotta täyttäneistä ylöspäin kaikenikäisille ilman yläikärajaa.

Nohynek haluaa kannustaa ihmisiä luottamaan THL:n saamaan tietoon.

– On tärkeää suojata itsensä rokotteella, sitten kun oma rokotusvuoro tulee.

Kaikki nyt käytössä olevat koronarokotteet todennäköisesti antavat suojaa koronavirusten vakavia tautimuotoja vastaan, hän tietää.

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio vastaa rokotusohjelman ohjauksesta.­

Financial Timesin käsiinsä saamien tutkimustietojen mukaan lääkeyhtiöiden AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston yhdessä kehittämä rokote ei vaikuta suojaavan covid-19-taudin lieviltä ja keskivaikeilta muodoilta, jos aiheuttajana on Etelä-Afrikasta levinnyt virusmuunnos.

– Vastikään Etelä-Afrikassa nuorilla aikuisilla tehdyn tutkimuksen perusteella teho on jonkin verran alentunut lievää ja keskilievää covid-19-tautia vastaan, Nohynek vahvistaa tiedot.

– Emme vielä tiedä, mikä suojateho on vakavaa covid-19 tautia vastaan, mutta vasta-aineanalyysien pohjalta odotusarvo on, että suojaa myös vakavaa tautimuotoa vastaan syntyy, hän rauhoittelee.

Suomessa on päätetty, että AstraZenecalla aletaan rokottaa alle 70-vuotiaita vakavalle koronataudille altistavia tauteja sairastavia vanhemmasta päästä alkaen, ja jo käyttöön otettuja Pfizeria ja Modernaa käytetään yli 70-vuotiaiden rokottamiseen, koska niiden suojatehosta myös ikääntyneillä on jo tutkimusnäyttöä.

THL:n jakelusta vastaava Kontio kertoo, että huhtikuun loppuun mennessä Suomessa on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen jo kaksi miljoonaa ihmistä.

Lääkevalmistajien lupauksista lisätoimituksia koskien Kontio on varovaisen toiveikas.

– Mikäli Pfizerin toisen tehtaan tuotanto käynnistyy hyvin, sieltäkin tullaan saamaan apua, hän ajattelee.

Lisää ajankohtaista tietoa koronaviruksesta ja sen hoidosta THL:n verkkosivuilta.