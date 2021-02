Saara Kankaanrinnan kolumni: Oppimisella ei ole ikärajaa

Kokemus ja ikä ovat eduksi, jos on valmis myös hylkäämään vanhoja oppeja ja omaksumaan uusia, kirjoittaa Saara Kankaanrinta.

”Suunnitelmat ovat hyödyttömiä, mutta suunnittelu on korvaamatonta”, vanha sanonta kuuluu.

Olen yritysten, säätiön ja hankkeiden kanssa todennut ympäristötyössäni, että valmistelu kannattaa tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta tekeminen ratkaisee. Täytyy tehdä ja suunnitella samalla. Edetä ja kalibroida koko ajan.

Korona pisti monta suunnitelmaa uusiksi ja yhtä monta roskiin. Mutta kun oma ala ei mennyt sulkuun eikä ihmisiä tarvinnut lomauttaa, tuli myös ylimääräistä kiitollisuutta. Se motivoi entisestään.

Kun raamit, suunta ja tavoitteet ovat selvät, sopeudutaan ja mietitään uusiksi. Haluamme viljelijöiden, tieteen ja yritysten voimin muuttaa maataloutta. Miten saamme mahdollisimman suuren vipuvoiman työhön?

Huomenna julkaistaan Carbon Action -alustalla ilmainen Uudistavan viljelyn nettioppimisalusta, jonka tavoitteena on antaa sisältöä mahdollisimman monelle viljelijälle.

Iso, käytännönläheinen ja kaksikielinen kokonaisuus valmistui koronasta huolimatta ajallaan. Työ tuntuu entistä tärkeämmälle: poikkeusolosuhteissakin viemme muutosta aktiivisesti eteenpäin.

Kutkuttavaa on sekin, että verkkokurssia on kanssamme toteuttanut tekoälykurssillaan maailmanmainetta saanut digitalo: kaikki tarpeellinen teknologia käyttöön, mutta nyt on aika laittaa valokeilaan luontoäly.

Mutta mitä on ”uudistava” toiminta? Luonto on miljardien vuosien kuluessa itseään hienosäätänyt systeemi, jonka ytimessä on regeneratiivisuus eli itseään korjaava ja uudistava malli.

” Ilman perusteellista ajattelun ja tekemisen muutosta korvaamme vanhat virheet uusilla.

Mieti hetki mitä tahansa luonnon osaa, ja uudistavuus tuntuu itsestäänselvältä. Lisää sen jälkeen ihminen kuvaan mukaan. Miten käy harmonisesti toimivan kokonaisuuden?

Kapea teollinen logiikkamme on unohtanut vuorovaikutukset ja tasapainon. Maailma on sisäkkäisiä, toisiinsa kytkeytyneitä järjestelmiä, ja systeemi on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

Uudistavan viljelyn verkkokurssin ytimessä on ihminen, joka voi toiminnallaan asettua tukemaan luontoa ja saada oman työnsä kannattamaan. Ei siitä huolimatta vaan juuri siksi. Tämä kannattaa yhteiskunnallekin.

Oppia tarvitsevat muutkin kuin viljelijät. Meillä on valtava loikka edessä koulutuksessa lähes kaikilla aloilla. Opetuksen pitäisi kasvattaa kierrätykseen, regeneratiivisuuteen, biologiaan ja ekologiaan.

Ilman perusteellista ajattelun ja tekemisen muutosta korvaamme vanhat virheet uusilla.

Näytelmäkirjailija Aiskhylos toi kreikkalaiseen tragediaan pathei mathos -periaatteen, siis ”kärsimys opettaa”. Tätä yritämme ympäristökriisien kärjistyessä välttää, omalta ja varsinkin tulevien sukupolvien osalta.

Sama heppu totesi, että oppi on aina nuorta, vanhallakin iällä. Oppimisella ei ole ikärajaa. Kokemus ja ikä ovat eduksi, jos on valmis myös hylkäämään vanhoja oppeja ja omaksumaan uusia.

Siis eteenpäin iloisin ja uteliain mielin. Tärkeintä on ensimmäinen askel ja päämäärä. Kukaan meistä ei ole perillä, mutta yhdessä on mukava oppia.

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.