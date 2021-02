Koulujen hiihtolomaviikkojen sää näyttää lähiviikkoja lauhemmalta, mutta ennusteet tarkentuvat vielä.

Kevättalven pakkaskelit kesyyntyvät hiihtolomia kohti. Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo, että ensimmäisellä hiihtolomaviikolla eli viikolla 8 kevättalven kireät pakkaset väistyvät, ja sää lauhtuu ja muuttuu vaihtelevammaksi.

– Kuukausiennusteessa näyttäisi olevan merkkejä siitä, että ensimmäinen hiihtolomaviikko ei ole enää yhtä kylmä kuin esimerkiksi tämä nyt alkava viikko. Se ei tarkoita sitä, että nyt tuli vesisateita koko hiihtolomaviikoksi, mutta viittaisi siihen, ettei olisi yhtä tasaista pakkasta kuin nyt alkavalla viikolla on.

Lämpömittari pysyy Rinteen mukaan ensimmäisellä hiihtolomaviikolla todennäköisesti koko maassa enimmäkseen pakkasen puolella, mutta ennustamista hankaloittaa tällä hetkellä länsinaapureiden vaihteleva sää, joka voi vaikuttaa tulevilla viikoilla Suomeenkin.

– Ensi viikon alussa on tulossa hieman lauhempi läntti Norjan ja Ruotsin päälle. Vaikuttaako se Suomen säähän ja kuinka paljon, sitä ei vielä tiedetä.

Toisella ja kolmannella hiihtolomaviikolla sää muuttuu selvästi huonommin ennustettavaksi. Rinne arvioi, että sää jatkuu vaihtelevana.

– Nyt kun on ollut vahvasti korkeapaine päällä pitkään, se voi tarkoittaa sitä, että tulisi vähän vaihtelevampaa säätä. Tämä korkeapaine jatkuu vielä ensimmäisen hiihtolomaviikon ajan, mutta sen jälkeen ennuste ei tiedä, mihin suuntaan ollaan menossa. Sademäärät jäävät ennusteen mukaan pikkuisen vähäisemmäksi, kuin mitä tähän vuodenaikaan yleensä, mikä voisi viitata siihen, että ainakaan ihan täyttä jatkuvaa sadealuetta toisensa perään jaksoa ei olisi tulossa. Lämpötilat voivat jonkin verran vaihdella, mutta ei nyt kuitenkaan välttämättä ole tulossa sellaista puhdasta lauhaa säätä.

Terminen kevät etenee päivien pidentyessä eteläisestä Suomesta pohjoiseen maaliskuun puolenvälin ja huhtikuun loppupuolen välisenä aikana. Termisellä keväällä tarkoitetaan tilannetta, jossa vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi nollan yläpuolelle.

Kylmää lopputalvea seuraa lämmin kevät

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n tuoreen vuodenaikaisennusteen mukaan tulevasta keväästä on tulossa lämmin. Maalis–toukokuun ennustetaan olevan 0,5–1 astetta tavallista lämpimämpi suuressa osassa Suomea. Ennuste ei kuitenkaan kerro, miten lämpö jakautuu eri kuukausille.

– Vuodenaikaisennuste on siitä ovela, että se näyttää kolmen kuukauden keskiarvon yhteensä, ja eron siihen kolmen kuukauden keskiarvoon, mitä on tulossa. Se, mikä tässä on vähän hankala ennusteen tulkitsijalle, ennuste ei ota mitään kantaa siihen, mitä sen kolmen kuukauden sisällä tapahtuu, vaan se kolmen kuukauden jakso on yhteenlaskettuna lämpimämpi, Rinne kertoo.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen on Rinteen kanssa samoilla linjoilla, eikä ennusteen perusteella voi tehdä päätelmiä esimerkiksi kevään alkamisesta.

– Voi olla esimerkiksi niin, että maaliskuu on erittäin lauha, mikä saa keskiarvoa tavanomaista suuremmaksi, mutta huhtikuu ja toukokuu voivat olla hieman tavanomaista viileämpää, mikä tarkoittaisi, että sitten ei se kevät pääsisi niin vauhtiin.

Joka tapauksessa keväästä on tulossa ennusteiden valossa tavallista lämpimämpi, ja todennäköisesti myös keväisempi.

– Se, mitä viime vuoteen verrattuna on nyt, on se, että nythän on selvästi talvisempaa. Tammikuu ja helmikuu olivat viime vuonna tavanomaista selvästi lauhempia, ja nyt on paljon talvisempaa säätä luvassa, joten talven ja kevään ero on luultavasti selvempi kuin viime vuonna, Siiskonen kertoo.