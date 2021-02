Ruotsalaiselta akkutehtaalta huolestuttavia uutisia – Britannian muuntovirus uhkaa levitä eri puolille Suomea

Koronan ärhäkkä muuntovirus uhkaa nyt levitä hallitsemattomasti Suomeen ruotsalaiselta akkutehtaalta.

Tornion rajanylityspaikalla tehdään koronatestejä maahan saapuville. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas on huolissaan alueen koronatilanteen kehittymisestä.­

Länsinaapuristamme Ruotsista kantautuu huolestuttavia koronauutisia.

Ruotsin Skellefteåssa sijaitsevalla Northvoltin akkutehtaalla työskentelee 1 100 ihmistä, joista peräti noin 150:llä on todettu koronatartunta viime viikon lauantaista lähtien.

Tilanteen tekee erityisen huolestuttavaksi se, että tartunnoista 27 on ärhäkkää brittityyppistä muuntovirusta. Kaikkia koronatartuntoja ei ole ehditty vielä edes analysoida, joten brittimuuntovirustapauksia saattaa olla tätäkin enemmän.

Muuntoviruksen aiheuttama koronavirustauti tarttuu herkemmin eteenpäin kuin normaali koronavirus, mutta se ei ole vaarallisempi.

Akkutehtaalla työskentelee noin 200-300 suomalaista, joista useimmat lomailevat viikonloppuisin Suomessa.

Tornion rajanylityspaikalla tehdyissä vapaaehtoisissa testeissä onkin todettu vajaat 10 koronatapausta, joiden alkuperän uskotaan liittyvän akkutehtaalle. Tämä lukema tulee 150:n todetun tartuntatapauksen päälle. Osa suomalaisista tartunnan saaneista työntekijöistä on ollut oireettomia.

Siitä ei ole vielä tietoa, ovatko Suomessa havaitut tartunnat brittityyppisiä muuntoviruksia. Se selviää jatkotutkimuksissa myöhemmin.

Koronavirus riehuu Northvoltin akkutehtaassa.­

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas on tilanteesta huolissaan.

Hänen mukaansa tehtaalla työskentelevät suomalaiset asuvat ympäri Suomen. Vaarana on, että koronavirus, ja varsinkin ärhäkkä brittityyppinen muuntovirus, pääsisi leviämään hallitsemattomasti Suomessa.

– Jos tänne tulee 200-300 viikonloppuisin lomille ympäri Suomen, ja he eivät osaa hakeutua testeihin ja tartuntatautiviranomaiset eivät saa tietoja, niin on suuri riski, että se tauti leviää, Broas sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää, että jokainen tehtaalla työskentelevä suomalainen kävisi testeissä. Tähän asti testeissä on käynyt vasta noin 40 suomalaista työntekijää.

– Tämä (testaaminen) on hyvin merkittävä asia, jolla me voidaan estää nopeasti leviävän taudin ilmaantuminen Suomeen. Jos se epidemia lähtee kiitolaukalle, niin se on hankalasti hallittavissa.

– Meidän pitäisi saada kaikki suomalaiset, jotka ovat siellä työskennelleet ja olleet sekä ohjata heidät testeihin. Myös alueellinen tai paikallisen tartuntatautiviranomaisen pitäisi arvioida karanteenin tarve, Broas kertoo.

Tehtaalla tai länsirajalla negatiivisen näytteen antaneiden tulisi sairaanhoitopiirin mukaan hakeutua uudelleen koronavirustestiin 72 tunnin kuluttua antamastaan negatiivisesta testistä. Kehotus ei koske karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrättyjä henkilöitä.