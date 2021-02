Kuparimaskit ovat nyt loppu monesta apteekista – asiantuntijat kertovat, kuinka ne eroavat muista maskeista

Kuparimaskien kysyntä on kasvanut ne ovat loppuneet monesta apteekista. Asiantuntijat kertovat, kuinka kuparimaski eroaa tavallisesta suu-nenäsuojaimesta tai FFP2-maskista.

Kuparimaskeja ei ole juuri nyt myynnissä monissakaan apteekeissa koko Suomessa. Erityisesti pääkaupunkiseudun apteekeista niitä on nyt vaikea löytää. Samalta näyttää tilanne myös Varsinais-Suomessa.

– Kuparimaskit ovat nyt tilapäisesti loppuneet. Emme ole saaneet niitä tukusta, lääketeknikko Elina Kulmala Turun Keskus-Apteekista kertoo.

– Niitä ovat ostaneet lähinnä työssä käyvät keski-ikäiset ja heitä vanhemmat ihmiset. Nuorilla niitä ei juuri näy, hän sanoo.

Koko apteekkialalle vastaava tilanne on tuttu.

– Usein käy niin, että kun jokin tietty tuote ja sen ominaisuudet nousevat myönteisellä tavalla uutisiin, sitä kysytään paljon apteekeista, Farmasialiiton puheenjohtaja, proviisori Antti Kataja kertoo.

– Tulee tilanteita, joissa jonkin tuotteen kysyntä kasvaa niin, että sitä on vaikea saada tukusta apteekkeihin.

Näin kuparimaski toimii

Miten kuparimaskit toimivat verrattuna tavalliseen suu-nenäsuojaimeen tai FFP2-maskiin?

– Ne vertautuvat kussakin tapauksessa vastaaviin maskeihin. Kuparimaskeja on myynnissä lähinnä kirurgisina maskeina. Kupari ei paranna maskien suodatuskykyä millään tavalla, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin kertoo.

Hän kertoo kuparimaskien toimintaperiaatteesta.

– Ajatus niissä on se, että virus säilyy elinkelpoisena vähemmän aikaa kuparin pinnalla kuin tekstiilien pinnalla. Kuparia on maskeissa erilaisina yhdisteinä, kuten kuparioksidina. Tavallisessa maskissa virus voi elää vuorokausia, jopa 70 tuntia, mutta joidenkin testien mukaan kuparimaskeissa vain 4 tuntia. Toisaalta täytyy muistaa, että virus voi kulkeutua hengitysteihin sekunnin murto-osassa, hän sanoo.

Harlin kertoo, että vaikka maskissa olisi kuparia, virus ja kupari eivät välttämättä pääse kosketuksiin.

– Esimerkiksi kasvojen rasva tai jopa huulipuna voivat estää kuparin ja viruksen joutumista kosketuksiin toisensa kanssa.

Työterveyslaitoksen asiantuntija on samoilla linjoilla kuin VTT:n Harlin.

Mihin kuparimaskien teho perustuu?

– Yleensä kuparilla on antimikrobisia ominaisuuksia, Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä sanoo.

– Sitä emme tiedä, toimiiko kupari maskeissa riittävän nopeasti. Kuparimaskien uudelleen käytettävyydestä on vaikea sanoa mitään, sillä Euroopassa ei ole sovittu yhteisistä testausmenetelmistä, hän kertoo.

Antimikrobiset aineet torjuvat bakteereja, hometta ja muita pieneliöitä.

Mäkelä ei halua kommentoida yksittäisen valmistajan tuotteita.

Viiden kappaleen kuparimaskipakkauksia on ollut myynnissä hintaan 69 euroa. Yhden kirurgisen suu-nenäsuojan maskin hinta on siis 13,80 euroa. Pakkaustiedoissa lukee, että kuparimaskia voi käyttää niin pitkään kuin se on ehjä.

Yksi venttiilitön ja kertakäyttöinen FFP2-hengityssuojain maksaa halvimmillaan noin kaksi euroa.

Kirurgisten suu-nenäsuojien hinnat vaihtelevat melkoisesti. Pakkaus, jossa on 50 maskia, maksaa halvimmillaan noin 13,50 euroa. Yksi maski maksaa siis 27 senttiä.