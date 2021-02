Nuoret bailasivat teknobileissä keskellä yötä Helsingissä – paikalla käynyt poliisi oli voimaton

Teknobileisiin osallistuneet juhlivat tanssivat vieri vieritysten ilman maskeja. Poliisi ei voinut puuttua asiaan.

Helsingin Sörnäisissä sijaitsevassa juhlatilassa järjestettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä teknobileet, joihin osallistui silmin nähden paljon ihmisiä.

Bileistä leviää sosiaalisessa mediassa videomateriaalia. Siitä on nähtävissä, että nuoret ihmiset tanssivat vieri vieritysten ilman maskeja dj:n soittaessa musiikkia.

Helsingin poliisista kerrotaan IS:lle, että se sai hälytyksen juhlista kahden aikaan yöllä.

Poliisi ei voinut puuttua kuitenkaan mitenkään asiaan, koska kyseessä oli yksityistilaisuus. Poliisi ei voinut siis osoittaa, että tilaisuuteen olisi myyty lippuja, jolloin tilaisuuden luonne olisi ollut erilainen.

– Poliisi on mennyt paikan päälle katsomaan, mikä siellä on tilanne. Ja on todettu, että kyseessä on yksityistilaisuus.

– Koska se on ollut yksityistilaisuus, poliisilla ei ollut siihen mahdollista puuttua, Helsingin viestinnästä sanotaan IS:lle.

Poliisi voisi puuttua vastaavankalaiseen juhlintaan, jos se tapahtuisi ravintolassa rajoitusten määräämän sulkemisajan jälkeen. Leviämisalueilla anniskelun pitää loppua iltakymmeneltä. Ravintolan pitää puolestaan sulkea ovet iltayhteentoista mennessä.

