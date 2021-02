THL: Suomessa on todettu 354 uutta koronatartuntaa – katso lista pahimmista tautikeskittymistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt tiedot koronatartunta­tilanteesta Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 354 uutta koronatartuntaa. Lauantaina tartuntatautirekisteriin kirjattiin uusia koronatartuntoja 368 kappaletta, joista suurin osa oli havaittu Uudellamaalla.

THL:n mukaan tiedot uusista koronavirus­tartunnoista pohjautuvat sunnuntaina raportoituihin 2 288 testiin. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 036, mikä on 1 046 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisen viikon aikana uusia tartuntoja on todettu eniten 20–24-vuotiailla, ja toiseksi eniten 25-29-vuotiaiden ikäryhmässä.

Seuraavassa lista paikkakunnista, joilla koronatartuntoja on todettu eniten viimeisen vuorokauden aikana:

Helsinki 105

Vantaa 53

Espoo 33

Jyväskylä 20

Turku 17

Oulu 8

Vaasa 8

Järvenpää 7

Savonlinna 7

Tampere 6

Ylivieska 6

Ilmaantuvuusluku on nyt Uudellamaalla yli 164, kun se koko maassa on keskimäärin runsaat 90. Pohjois-Karjalassa ilmaantuvuusluku on vain runsaat 18.

Ilmaantuvuus kertoo koronavirustartuntojen määrän sataatuhatta asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana

Suomessa on todettu tähän mennessä kaikkiaan yli 47 000 tartuntaa. Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja on hieman yli 200.

Viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on perjantain tietojen mukaan 692.

THL:n mukaan koronarokotteita oli lauantaihin mennessä annettu Suomessa yli 169 000 ihmiselle.