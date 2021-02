Ilmavirtaus käy pohjoisesta – poutainen pakkassää jatkuu

Sunnuntaina sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee.

Suomeen virtaa edelleen kylmää ilmaa pohjoisesta. Sunnuntaina sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee, aurinkoisinta sää on länsirannikolla sekä maan pohjoisosassa. Pohjoistuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivällä pakkasta on kymmenisen astetta.

Maanantaina sää jatkuu poutaisena ja on maan pohjoisosassa selkeää, etelämpänä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Lapissa luoteistuuli voimistuu, muualla maassa tuuli on heikkoa. Päivällä pakkasta on etelä- ja länsirannikolla vajaat 10, muualla maassa 10...14 astetta.

Tiistaina säässä ei suuria muutoksia tapahdu, koko maassa on poutaa ja aurinko paistaa yleisesti. Tuuli on heikkoa. Päivällä pakkasta on 10...15, maan pohjoisosassa paikoin 20 astetta.