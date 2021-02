Tulevina viikkoina pakkasta on jopa 30 astetta.

Paukkupakkaset ovat kurittaneet Suomea viime päivinä. Maan etelä- ja keskiosissakin on mitattu paikoin jopa yli -25 asteen pakkaslukemia.

Ja lisää on luvassa, halusipa sitä ei. Näin siis, mikäli on uskominen Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n tuoreeseen kuukausiennusteeseen.

Suuressa osassa Suomea on ensi viikolla peräti 7–9 astetta tavanomaista kylmempää, Pohjois-Lapissa 5–8 astetta. Vaikka on kylmä, aurinko lämmittää vähintäänkin mielialoja monin paikoin.

– Pakkasta on päivästä riippuen maan etelä- ja keskiosassa 10–20 astetta, pohjoisessa 15–30 astetta. Paikallisesti etenkin öisin ja varhain aamulla pakkasta voi olla enemmänkin, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo sääyhtiön sivuilla julkaistussa jutussa.

Helmikuun kolmannella viikolla etelä- ja keskiosassa maata on enää 2–3 astetta tavanomaista kylmempää ja pohjoisessa puolestaan 3–4 astetta.

Kevyen lauhtumisen taustalla on napa-aluetta kiertävän polaaripyörteen vahvistuminen. Myös Atlantilta saattaa leijailla lauhaa ilmaa. Napa-aluetta kiertävä polaaripyörre on ollut viime aikoina heikko, mikä tarkoittaa sitä, että kylmää ilmaa on päässyt virtaamaan napa-alueelta etelämmäs.

Ja koululaisia kiinnostaakin, millaisissa lämpötiloissa talvilomia vietetään tänä vuonna. Koululaiset viettävät talvilomia porrastetusti kolmen viikon aikana 22. helmikuuta alkaen.

– Ensimmäisellä talvilomaviikolla kuukausiennusteen signaalit ovat palanneet keskiarvon tuntumaan. Se voi tarkoittaa lämpötiloiltaan keskiarvoista viikkoa, tai sitä, että kuukausiennusteen osaennusteet ovat sään kehittymisestä niin erimielisiä, että vielä ei tiedetä, mihin suuntaan sää kehittyy. Seuraavilla viikoilla tilanne jatkuu samankaltaisena, Rinne aprikoi Forecan sivuilla.