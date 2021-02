Nuoret eivät saa etäopetuksen aikana riittävästi tukea. Se johtaa opintojen keskeytymisiin.

Korona vaikuttaa ikävällä tavalla ammattikoululaisten arkeen Helsingissä.

Viime vuonna keskeytyksiä oli 1 142. Määrä nousi hieman yli 50 prosentilla edellisvuodesta, kertoo Helsingin kaupungin lukio- ja vapaan sivistystyön johtaja Arja Kukkonen IS:lle.

– Meillä oli tosi hyvä trendi. Keskeyttäneiden määrä oli laskussa. Mutta viime vuosi muutti tilanteen. Siihen vaikutti korona, Kukkonen sanoo.

Korona on on pakottanut oppilaat etäopetukseen. Toisin kuin lukiolaisten, ammattikoululaisten on käytännössä lähes mahdotonta opiskella etänä, koska heidän opiskelunsa on tavanomaisesti käytännönläheistä ja työelämään ohjaavaa.

– Se ei kerta kaikkiaan aina onnistu, sanoo helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas), joka on siviilitaustaltaan nuorisotutkija.

– Ammattiin opiskelu on etänä todella haasteellista, Kukkonen jatkaa.

Honkasalon mielestä helsinkiläisnuoret maksavat turhan suurta hintaa rajoitustoimista. Toisen asteen etäopiskelua jatketaan pääkaupunkiseudulla tuoreimman linjauksen mukaan helmikuun loppuun asti.

Veronika Honkasalo korostaa, että opiskelujen keskeytymismäärän nousu on vakavaa, ja siihen on korona väistämättä vaikuttanut.­

Honkasalon mukaan ammattikoululaisilla ei ole välttämättä myöskään kotona tukea, koska monilla vanhemmilla ei ole etätyömahdollisuutta.

– Eli monet nuoret eivät saa kotonakaan tukea koulunkäynnin suorittamiseen, Honkasalo sanoo.

Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että nuoret turhautuvat ja lopettavat koulunkäynnin.

– Turhaudutaan, eikä nähdä mieltä opiskelussa. Ja jos vastuu opiskelusta siirtyy liikaa yksilölle itselleen, ja on turvaverkkojen ulkopuolella, eikä saa ohjausta samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin sitten keskeytetään, Honkasalo toteaa.

Hän muistuttaa, että opintojen keskeytymisten taustalla on myös monia muita syitä, kuten työelämään siirtyminen tai alan vaihtaminen. Mutta hän korostaa, että opiskelujen keskeytymismäärän nousu on vakavaa, ja siihen on korona väistämättä vaikuttanut. Hänen mielestään asiaan pitää suhtautua vakavasti.

Asiaa pahentaa se, kun oppilashuolto on ruuhkautunut, eli opiskelijat eivät saa riittävää apua esimerkiksi psykologeilta ja koulukuraattoreilta.

– Tilanne on niin paha tällä hetkellä, että moni psykologikin on kuormittunut tilanteesta, Honkasalo selvittää.

– Olen saanut paljon vanhemmilta viestiä, että he ovat huolissaan omista nuoristaan. Meillä on Helsingistä hälyttäviä tietoja, että nuorten psyykkinen huonovointisuus on kasvanut, Honkasalo jatkaa.