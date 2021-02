Ekonomisti Sanna Kurrosen mukaan polttomoottoriautojen myyjiä on todennäköisesti vuonna 2030 enemmän kuin ostajia, minkä vuoksi hinnat romahtavat.

Polttomoottoriautojen arvo romahtaa pian, kirjoittaa blogissaan Elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomisti Sanna Kurronen.

– Polttomoottoriautojen arvo putoaa tulevina vuosina monesta syystä, eivätkä suomalaiset poliitikot voi asiaa muuksi muuttaa.

Hän perustelee väitettään sillä, että 80 prosenttia ekonomisteista on sitä mieltä, että päästöjen vähentämiseksi fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristettävä, mikä nostaa polttomoottorilla ajamisen kustannuksia.

– Polttomoottoriautojen käyttöarvo putoaa, kun niillä ajaminen muuttuu kalliimmaksi, hän kertoi Ilta-Sanomille.

Lisäksi monissa kaupungeissa suunnitellaan polttomoottori­autojen kieltämistä.

Samaan aikaan autonvalmistajat suunnittelevat polttomoottori­autojen valmistamisen lopettamista.

Autonvalmistajat ovat luopumassa polttomoottoriautoista

Kurronen kirjoittaa, että autonvalmistajat ovat jo kertoneet aikeistaan ajaa alas polttomoottoriautojen tuotantoa. Esimerkkeinä hän mainitsee muun muassa yhdysvaltalaisen General Motorsin, joka on ilmoittanut, että se ei valmista polttomoottoriautoja enää vuoden 2035 jälkeen edes hybridinä sekä Volvon, joka on arvioinut, että se valmistaa vuonna 2030 ainoastaan sähköautoja.

Hän toivookin, että päättäjät eivät peittelisi, että päästötavoitteiden saavuttamiseksi fossiilisten polttoaineiden hintoja on nostettava. Hintoja ei tarvitse hänen mukaansa nostaa heti, mutta hän toivoo, että ihmiset saisivat reilusti aikaa varautua asiaan ja että avoimesti kerrottaisiin, mihin suuntaan Suomessa ollaan menossa.

– Olisikin reilua päättäjiltä noudattaa autonvalmistajien avoimuutta ja kertoa, että polttomoottoriautojen päivät ovat pian luetut.

Sanna Kurronen.­

Jotkin Euroopan kaupungit ovat myös kieltämässä polttomoottoriautolla ajamista. Esimerkiksi Pariisi haluaa bensa- ja dieselautot pois kaduiltaan vuoteen 2030 mennessä. Kurrosen mukaan useat kaupungit Euroopassa, USA:ssa ja Kiinassa suunnittelevat samaa.

– Muutos on jo käynnissä, eikä pään työntäminen pensaaseen auta. Suomesta voi tulla käytettyjen polttomoottoriautojen loppusijoituspaikka kymmenen vuoden kuluessa, mutta se tarkoittaa, että niiden arvo sukeltaa.

Hinnat romahtavat, vaikka polttomoottoreita tuskin kielletään

Kurronen ei usko, että Suomessa kielletään polttomoottoriajoneuvoja. Silti niiden myyjiä on todennäköisesti vuonna 2030 enemmän kuin ostajia, minkä vuoksi hinnat romahtavat.

Liikenne- ja viestintäministeriön Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportissa kerrotaan, että ennuste, jonka mukaan Suomessa on vuoteen 2030 mennessä 250 000 sähköautoa, ylitetään reilusti, jos sähköautojen myynnin kasvu jatkuu samanlaisena kuin nyt. Valtaosa näistä olisi ladattavia hybridiautoja.

Kurronen kirjoittaa, että Suomessa oli vuoden 2020 lopussa 10 000 täyssähköautoa, joka on saman verran kuin Norjassa vuonna 2012. Norjassa täyssähköautojen määrä on 36-kertaistunut kahdeksassa vuodessa. Hän pitää samanlaista kehitystä todennäköisenä myös muualla maailmassa, kun edullisia sähköautoja on saatavilla.

Parempi latausinfrastruktuuri nopeuttaa siirtymistä

Sähköautojen yleistymiseksi hän toivoo Suomeen kattavampaa kaupunkien välistä latausinfrastruktuuria. Myös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan paras tapa tukea sähköautoihin siirtymistä on latausinfrastruktuurin kasvattaminen ja sähköautojen ostamisen tukeminen.

– Sähköautoja ladataan pääosin kotona, akku loppuu vasta matkalla ja tämän tarpeen täyttämiseen vaaditaan suuritehoista lataamista.

Kurronen kertoo, että eri arvioiden mukaan kuluvan vuosikymmenen puolivälissä sähköautojen hinnat ovat samalla tasolla kuin polttomoottoriautojen.

– Sen jälkeen valtaosalla ihmisistä ei ole mitään syytä valita polttomoottoria, hän kertoi Ilta-Sanomille.

Tarve pienemmälle akkukapasiteetille mahdollistaisi myös entistä edullisempien sähköautojen valmistamisen.