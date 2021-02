Pakkanen paukkuu ja pohjoistuuli saa ilman tuntumaan todellista kalseammalta

Viikonloppuna Suomessa vallitsee kalsea pohjoisvirtaus.

Lauantaina aamulla pakkanen on maan etelä- ja keskiosan selkeillä alueilla paikoin kireää. Pilvisyys on maan länsiosassa monin paikoin runsasta, muualla pilvisyys enimmäkseen vaihtelee. Sää on pääasiassa poutainen, mutta jokunen lumikuuro voi ajautua länsirannikolle tai Lapin pohjoisosaan. Pohjoisluoteinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja saa sään tuntumaan kylmemmältä. Lämpötila on päivällä laajalti -10...-15 astetta, läntisimmässä Suomessa sekä Lapissa jäädään paikoin vajaaseen 10 pakkasasteeseen. Illalla varsinkin etelän selkeillä alueilla pakkanen voi jälleen kiristyä.

Sunnuntaina pilvisyys on maan etelä- ja keskiosassa melko runsasta, pohjoisessa vaihtelevampaa. Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena, lähinnä itärajan tuntumassa sekä Pohjois-Lapissa tulee heikkoja lumisateita. Pohjoisluoteinen tuuli on edelleen heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on lännessä ja pohjoisessa -7...-10, idässä lähellä -10 astetta.

Maanantaina pilvisyys vaihtelee edelleen pohjoisessa ja runsain pilvisyys alkaa hiljalleen väistyä pohjoisesta alkaen myös maan keski- ja eteläosasta. Pohjoiseen leviää luoteesta paikallisia lumisateita. Tuuli heikkenee ja vaihtelee lännen ja pohjoisen välillä. Lämpötila on laajalti -10...-15 astetta, lähinnä läntisimmässä Suomessa voi olla vajaat 10 pakkasastetta. Illalla kylmenee jälleen.