Kuukausi sitten Mika Rämet epäili Britannian päätöstä pidentää Pfizer-rokotteen annosväliä – nyt samaa suositellaan Suomessa

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo, että kuukauden aikana on tullut paljon uutta tietoa ja että THL:n linjaus on ymmärrettävä.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet pitää tässä tilanteessa hyvänä kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän Krarin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) linjausta pidentää myös Pfizerin rokotteen annosväli 12 viikkoon, vaikka tästä ei luotettavaa tutkimustietoa olekaan.

Lääkeyhtiö itse ja Euroopan lääkevirasto EMA ovat suositelleet, että toinen rokoteannos tulisi antaa 21 vuorokautta ensimmäisen jälkeen. Suojatehosta kolmen kuukauden annosvälillä ei ole olemassa tutkimustuloksia eikä täten mitään varmuutta.

Vielä kuukausi sitten Rämet oli Rokotetutkimuskeskuksen verkkosivuilla pitämässään blogissa epäileväinen Britannian linjauksesta, kun Britannia oli juuri siirtynyt Pfizerin rokotteella 12 viikon annosväliin.

Silloin Rämet totesi blogissaan, että Suomessa kannattaa pitäytyä kolmen viikon annosvälissä.

Rämet antoi näkemykselleen neljä vankkaa perustetta: ensinnäkin suosituksen mukaisella annosvälillä tiedetään tutkimustulosten perusteella tarkasti, millainen suojateho rokotuksilla saadaan (95 prosentin suoja oireista tautimuotoa vastaan).

Lisäksi annosvälin pidentäminen voi lisätä riskiä saada oireinen tautimuoto ensimmäisestä rokoteannoksesta huolimatta, annosvälin pidentäminen voi lisätä rokotteelle resistanttien viruskantojen muodostumista ja annosvälin pidentäminen ei ratkaise rokotteiden niukkaa saatavuutta.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet katsoo, että nykyisessä tilanteessa Suomen kannattaa ottaa 12 viikon annosväli käyttöön myös Pfizerin rokotteella.­

Erityisesti Rämet pohti sitä, johtaako pidempi annosväli vajavaiseen suojaan.

”Jos annosväliä pidennetään, on mahdollista, että rokotteen suoja jää heikommaksi ennen toisen annoksen saamista. Pfizerin rokotteen antamasta rokotevasteesta tiedetään, että ensimmäisen rokoteannoksen nostamien vasta-aineiden määrät ovat selvästi pienempiä yli 65-vuotiailla työikäisiin verrattuna. Huojentavaa on, että tehosteannoksen jälkeen vasta-ainetasot nousevat hyvin myös iäkkäillä. Tämän perusteella erityisesti riskiryhmäläisten suojaamiseksi on mielestäni tärkeää antaa tehosteannos nykyisen tutkimusnäytön mukaisesti eli 3 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen”, Rämet kirjoitti blogissaan 8. tammikuuta.

THL suositteli keskiviikkona Suomessa käytettäväksi samaa linjausta 12 viikon annosvälistä kuin Britanniassa.

Nyt Rämet sanoo olevansa samaa mieltä THL:n linjauksen kanssa.

– Kuukausi on kulunut, ja on tullut paljon uutta tietoa. On tullut tutkimustieto Johnson & Johnsonin yhden annoksen rokotteen tehotutkimuksesta ja AstraZenecan hyvästä tutkimusnäytöstä 12 viikon annosvälillä. Johnson & Johnsonin tutkimus osoittaa kiistatta, että jo yhden rokoteannoksen antama suoja voi kestää kuukausia. Lisäksi tiedetään hyvän suojavaikutuksen tulevan myös Pfizerin rokotteella jo ensimmäisen annoksen jälkeen, eikä ole perustetta odottaa sen häviävän nopeasti, Rämet sanoo.

Pfizer itse ja Euroopan lääkevirasto EMA ovat linjanneet annosväliksi 21 vuorokautta. Suomi aikoo siirtyä 84 vuorokauden annosväliin.­

– Kun lisäksi katsoo Suomen epidemiatilannetta nyt ja rokotteiden saatavuusongelmaa lähiviikkojen ajan, niin kokonaisuuden kannalta Krarin ja THL:n linjaus on ymmärrettävä. Asiaa on mietitty Krarissa ja THL:ssä monipuolisesti eri kannoilta ja päädytty parhaana pidettyyn ratkaisuun, Rämet lisäsi.

Rämet sanoi, että on arvokasta, että pyritään suojaamaan mahdollisimman iso joukko ensimmäisellä rokoteannoksella, joka sekin jo antaa hyvän suojan virusta vastaan. Näin saadaan kokonaisuuden kannalta suurin mahdollinen hyöty nyt käytettävissä olevista rokoteannoksista.

– Perusteita on riittävästi, että 12 viikon annosvälillä voidaan alkaa rokottaa, Rämet sanoo.

Lisäksi Britanniasta tulee tietoa heidän rokotuskäytännön toimivuudestaan.

Britanniassa siirryttiin rokottamaan 12 viikon annosvälillä vuodenvaihteessa. Ensimmäiset uudella annosvälillä rokotettavat saavat vahvisteannoksensa vasta maalis-huhtikuun vaihteessa. Pitkän annosvälin todelliset vaikutukset Britanniassa alkavat näkyä vasta silloin.­

– Britannia kulkee tässä kuukauden Suomea edellä. Suomessa seurataan tarkasti, tuleeko yhden annoksen saaneille oireisia koronainfektioita. Jos näyttää, että infektioita alkaa tulla, niin sitten reagoidaan ja tehdään uusi tilannearvio, Rämet sanoo.

Likimainkaan kaikki rokotustyötä läheltä seuraavat terveydenhoitoalan henkilöt eivät ole vakuuttuneita uudesta linjauksesta.

Ilta-Sanomiin otti yhteyttä suomalaisen kaupungin johtavassa asemassa oleva lääkäri, joka näkee rokotetyötä läheltä. Hän sanoi, ettei ole lainkaan vakuuttunut THL:n päätöksestä, koska ei ole olemassa näyttöä, kauanko ensimmäisen annoksen antama suoja kestää.

– Krarin ja THL:n päätös venyttää rokotusväli 12 viikkoon ei perustu mihinkään tunnettuun lääketieteelliseen faktaan. Ainakaan sellaista en ole löytänyt tai saanut. Ei ole mitään lääketieteellistä näyttöä siitä, että 12 viikon rokotusväli Pfizerin rokotteella toisi jotain lisähyötyä. Sen sijaan se on lääkevalmistajan ohjeen vastaista.

– Onko pahimmillaan mahdollista, että 1. rokotteen teho hiipuu ennen 12. viikkoa? Tällöin se ei antaisi rokotetulle minkäänlaista konkreettista suojaa, ja 12. viikon rokote olisi sama kuin annettaisiin uudelleen 1. rokote, mikä johtaisi kolmannen rokoteannoksen tarpeeseen, lääkäri esittää.

Lääkäri ei halua esiintyä nimellään, koska aihepiiri on niin arka.

Pfizerin rokotteen ympärillä on käyty paljon keskustelua sen jälkeen, kun THL muutti annosvälisuosituksensa.­

Hän on sitä mieltä, että rokotteen käytössä pitäisi noudattaa Pfizerin omaa suositusta sekä EMAn linjausta kolmen viikon annosvälistä.

– Edustaako Krarin ja THL:n päätös hyvää lääketieteellistä kokemuspohjaa ja tutkimustuloksiin perustuvaa toimintamallia? Olen syvästi huolissani tästä menettelytavasta. Toivottavasti turhaan ja toivon, että jotain lääketiellistä näyttöä asiasta on, koska ei näin voida toimia avoimen yhteiskunnan rahoilla, etenkään potilastyössä. Suomessa on tapana luottaa näyttöön perustuvaan lääketieteeseen, ei muuhun, lääkäri summasi.