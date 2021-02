Kolarissa lumivyöry – kahta vaeltajaa etsitään

Etsinnöissä on mukana kaksi helikopteria ja etsintäkoiria.

Kolarissa Äkäslompolossa sattui iltapäivällä lumivyöry. Hälytys tuli iltapäivällä puoli neljältä.

Tunturin kyljessä tuli päivystävän palomestarin mukaan lunta muutama sata metriä alas.

– Alueella on nähty hieman aikaisemmin kaksi vaeltajaa, joita ei ole vielä pystytty tavoittamaan. Voi olla, että he ovat vyöryn alla, mutta voi olla, että he ovat pelastuneet.

Pelastustyöt ovat käynnissä.

Paikalla on useita yksiköitä Äkäslompolosta, Kolarista, Kittilästä, Sirkasta ja Muoniosta. Pelastuslaitoksilta on tullut lumivyöryihin tarkoitettua erikoiskalustoa.

Paikalla on myös rajavartiolaitoksen kaksi helikopteria ja etsintäkoiria tutkimassa paikkoja.

Etsintöihin osallistuu 15–20 henkeä.