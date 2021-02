Eniten rokotteita on annettu 80 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Suomessa koronarokotteita on annettu yli 164 000 ihmiselle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luku on kasvanut eilisestä noin 5 000 rokotteella. Yli 70-vuotiaista ainakin ensimmäisen rokoteannoksen saaneita on yli 62 000.

Toisen rokoteannoksen saaneita on Suomessa yhteensä yli 42 000.

Eniten rokoteannoksia on annettu Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla.

Selvästi eniten rokoteannoksia on annettu 80 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Tälle ikäryhmälle annettujen annosten määrä on jo melkein 50 000.