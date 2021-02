Isässä tapahtui huolestuttava muutos – pian oli liian myöhäistä

Kaisa Hiltusen isä teki itsemurhan runsaat kaksi vuotta sitten. Se oli läheisille hirveä isku. Hiltunen löysi kuitenkin apua Surunauha-järjestöstä. Nyt hän haluaa olla avuksi muille saman kokeneille.

Kaisa Hiltunen matkasi bussissa sylissään isänsä musta puku. Puku tuntui hirvittävän raskaalta aivan kuin sitä ei olisi jaksanut kantaa.

Hiltunen oli matkalla hautaustoimistoon. Sylissä oli puku, johon isä puettaisiin viimeisin kerran.

– Minusta tuntuu, että vasta siinä varhain aamulla isän puku sylissä minä lopulta tajusin, että isä oli kuollut, Kaisa Hiltunen kertoo kodissaan Joensuussa. Ulkona kipristelee pieni seitsemän asteen pakkanen.

Isän kuolemasta on nyt yli kaksi vuotta. Isä surmasi itsensä 21. marraskuuta 2018.

Muutamia tunteja aikaisemmin Kaisa Hiltunen oli puhunut isän kanssa puhelimessa.

– En silloin aavistanut, että se oli viimeinen puhelu. Minä sanoin isälle, että jos sinä vielä jaksaisit sairaalajakson meidän lasten ja lastenlasten takia.

– Enemmän ajattelin, että isän fyysinen terveys saattaisi pettää, kun hän oli jo niin hauras. Jollain tapaa kuitenkin myös pelkäsin, että tällainen aamu voisi tulla.

Työteliään ja monessa mukana olleen isän mielenterveys oli alkanut horjua kaksi vuotta aikaisemmin.

– Isä alkoi ahdistua kohtuuttoman paljon asioista joulun alla 2016. Hän ajatteli, että hänen pankkitunnuksensa on kaapattu ja netin kautta utsitaan hänen tietojaan. Isä vietiin psykiatriseen päivystykseen. Hän oli siellä yhden yön ja pääsi kotiin. Joulu oli mahdottoman ahdistava. Isä oli sairas eikä voinut hyvin, Kaisa Hiltunen kertoo.

Joulun välipäivinä tilanne kärjistyi, ja isä joutui pakkohoitoon.

– Siitä alkoi kahden vuoden todella raskas aika. Isä oli myös vapaaehtoisesti sairaalajaksoilla. Häneen kokeiltiin sähköhoitoakin, mikä oli isälle kauhistus. Isä oli tarkoitus viedä hoitoon sinä samana päivänä, kun hän kuoli.

Sukulaiset heräsivät aamulla siihen, ettei isää näkynyt missään. Omahoitaja kehotti puhelimessa soittamaan heti poliisit.

Poliisit etsivät isää ja löysivät hänet kuolleena. Isä oli kuollessaan 69-vuotias.

Tämä kuva on Kaisa Hiltuselle erityisen rakas. 4-vuotias Kaisa nojaa isän jalkaa vasten isän tehdessä navettatöitä.­

Kaisa Hiltunen sai tiedon isän kuolemasta kouluun, missä hän opiskeli näyttelijän työtä.

– Se aamu oli ollut merkillinen. Olin kuunnellut Ylen Areenasta tarinan, jossa naisen kaksi veljeä oli tehnyt itsemurhan. Olin etsinyt tietoa mielenterveysongelmista ja itsetuhoisuudesta. Ajatuksissani oli käynyt, että isän veli varmaan auttaisi isän hautajaisjärjestelyissä. Ihmettelin myös oudon väristä pakkastaivasta, missä loisti pinkkiä ja persikkaa. Taivas oli hurjan värinen.

Koulussa Hiltunen huomasi, että äiti oli yrittänyt soittaa.

– Siskoni opiskeli samassa koulussa. Päätin lähteä koputtamaan hänen luokkansa ovelle ja kysymään, mikä on hätänä. Sisko tuli käytävällä vastaan ja pyysi minua rauhalliseen paikkaan.

Kun Hiltunen kuuli, mitä oli tapahtunut, hänelle tuli hätä omasta pojastaan ja äidistä, joka hoiti poikaa.

– Menin kotiin ja sanoin pojalleni, että mennään kirjastoon ja jätetään mummo ja täti kahdestaan.

Pahimpina hetkinä Ninni-kissasta oli suunnaton apu. Silittely rauhoitti ja maadoitti siihen hetkeen.­

Isän koko fyysinen olemus muuttui hänen sairastuessaan henkisesti.

Masentunut isä eristäytyi ja erosi Lions Clubista ja reserviupseerikerhosta. Isä ei halunnut näyttäytyä enää missään eikä osallistua mihinkään.

– Isä häpesi mielen sairauttaan. Me päätimme äidin ja siskojeni kanssa, että me emme salaa hänen itsemurhaansa. Me kerroimme avoimesti kaikille, että meidän isämme oli psyykkisesti sairas ja teki itsemurhan. Siinä ei ole mitään hävettävää, jos läheinen on tehnyt itsemurhan.

Isän kuoleman jälkeen Kaisa Hiltunen piti surun pinnan alla ja suoritti. Oma mieli suojeli häntä musertavalta tiedolta ja annosteli vain sen, minkä verran hän pystyi kerralla ottamaan vastaan.

– Minä olin jo psykoterapiassa isäni kuoleman aikaan, kun olin itse kärsinyt masennuksesta ja työuupumuksesta. Terapeuttini kanssa käsittelin niitä kysymyksiä, jotka vaivasivat mieltäni. Olin ahdistunut siitä, missä isäni nyt oli. Kävin läpi eri maailmankatsomuksia. Minä mietin myös pitkään, mitä isä ajatteli ennen tekoaan, Kaisa Hiltunen kertoo.

Hän sai voimaa omasta perheestään ja arjesta poikansa kanssa.

– Kuukautta aikaisemmin meille oli tullut Ninni-kissa. Ninni istui syliin, naukui ja vaati huomiota. Kissa maadoitti siihen hetkeen.

Voimaa antoi myös isän saattaminen viimeiselle matkalleen.

– Hautajaisissa pyysimme ihmisiä muistamaan isää vain yhdellä kukalla ja ohjaamaan kukkalaitteisiin tarkoitetut rahat ikäihmisten mielenterveyspalveluihin. Minä puin mustan mekon päälle keltaisen jakun. Keltainen on voimavärini. Laskin isäni arkulla keltaisen ruusun. Siinä oli havuja isän omasta metsästä.

Perhe kävi isän tuhkauurnan kanssa läpi isälle tärkeitä paikkoja.

– Kävimme uurnan kanssa hyvästelemässä isälle rakkaat paikat, joenrannan, metsän ja puun, jonka juurelta isä itse haki voimaa. Laskimme uurnan kesäkuussa, kun isä olisi täyttänyt 70 vuotta.

Kaisa Hiltunen toivoo, että­

Vuonna 2019 Suomessa 746 ihmistä teki itsemurhan.

Monet läheiset jäivät suremaan heitä.

– Haluaisin sanoa kaikille heille, joiden läheinen on tehnyt itsemurhan, että sinä selviät. Otat hetken kerrallaan, hengität ja kuuntelet surua. Suru voi olla läsnä. Se ei mene koskaan pois, se muuttuu. Surun alle ei saa jäädä. Siinä kovimmassa hädässä ota kontakti johonkin ihmiseen. Meillä on valtakunnalliset auttamisnumerot, sieltä saa apua.

Paikallisesti tarvittaisiin kuitenkin enemmän apua.

– Poliisin jälkeen kotiin pitäisi saada heti jokin tukihenkilö ja mieluummin kaksi, jos perheessä on lapsia, että toinen pystyisi huolehtimaan lapsista.

Hiltunen on haastattelun aikaan aloittamassa itse toisen vertaistukityöntekijän kanssa Surunauhan ryhmän Joensuussa.

– Haluan olla auttamassa muita. Se on yksi keinoni selvitä tästä. Olen koulutukseltani terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja ja terveystieteen opettaja.

Kaisa Hiltunen toivoo, että ikäihmisten mielenterveyspalveluihin satsattaisiin nykyistä enemmän.

Hän toivoo myös, että mieleltään sairastuneiden ihmisten omaisten hätää kuunneltaisiin herkemmällä korvalla.

– Isä oli erittäin tärkeä ja lämmin ukki minun pojalleni. Kun minä olin pieni, isä oli kiireinen, paljon peltotöissä, koska velat oli maksettava. Ukkina hän oli kiireetön, lämmin ja rakastava ja puhui lastenlasten tärkeydestä.

– Ajattelen isääni lämpimästi. Minulla on isäni auto käytössä. Ajattelen niin, että me teemme sillä yhteistä matkaa, Kaisa Hiltunen sanoo pakkaslumen kimaltaessa ulkona.