Raadin mukaan romaani REC on harvinaisen rohkea proosaluomus.

Runeberg-kirjallisuuspalkinnon on voittanut Marisha Rasi-Koskinen romaanillaan REC. Vuotuisen tunnustuksen saaja julkistettiin Porvoossa perjantaina.

Palkintoraadin mukaan romaani REC (S&S) on harvinaisen rohkea proosaluomus. Teos on kerrontaa, muotoa ja tilallisuutta yhdistävä ja testaava taideteos. REC on myös peli, silmänkääntötemppu, vakava leikki, mysteeri ja elämys, joka avautuu uusilla lukukerroilla erilaisena.

Vuonna 1975 syntyneen tamperelaisen Rasi-Koskisen romaanissa tarkastellaan vallankäyttöä sekä ihmissuhteissa että kerronnan tasolla.

Vaikka REC on älyllisesti haastava, se on palkintoraadin mukaan kielellisesti selkeäsanainen ja lähestyttävä.

Kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin nimikkopalkinto on perustettu vuonna 1986. Palkintosumma on 20 000 euroa.