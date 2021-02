Syyte yleisvaarallisen rikoksen valmistelusta hylättiin, koska ei ollut näyttöä suunnitelmista räjäyttää mitään.

Aseita ja pommeja kotonaan valmistanut mies tuomittiin puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen Helsingin käräjäoikeudessa perjantaina. Miehen hallusta löydettiin kotietsinnässä muun muassa yhdeksän valmista putkipommia sekä osista tehtyjä sarjatuliaseita.

Käräjäoikeuden mukaan vuonna 1970 syntynyt mies syyllistyi törkeään ampuma-aserikokseen ja räjähderikokseen. Rikoskokonaisuus ajoittuu vuosiin 2010–2016.

Oikeus hylkäsi syytteen yleisvaarallisen rikoksen valmistelusta. Mies oli kerännyt räjähdysaineita ja tarvikkeita useiden vuosien ajan kuitenkaan niitä käyttämättä. Oikeuden mukaan ei ollut näyttöä siitä, että hänen suunnitelmissaan olisi ollut räjäyttää mitään.

– Kyse on ollut ennen kaikkea erilaisten aineiden ja tarvikkeiden varastosta. Huomionarvoista on, että esitetyn selvityksen perusteella (tuomittu) on kerännyt aineita ja tarvikkeita useiden vuosien ajan kuitenkaan niitä käyttämättä, käräjäoikeus muotoili tuomion perusteluissa.

Kotoa löytyi poliisiasu ja toisen maailmansodan sotilaspukuja

Poliisi takavarikoi miehen kotoa Helsingin Suutarilassa yhdeksän valmista putkipommia. Miehen hallusta löytyneen ruutimäärän arvioitiin riittävän noin 60 vastaavaan putkipommiin.

Kysyttäessä putkipommeista mies vastasi, että oli valmistanut niitä omaksi ilokseen ja poksautellakseen niitä pellolla.

Miehen hallusta löydettiin myös kaksi rynnäkkökivääriä, jotka hän oli koonnut tai kootuttanut hankkimistaan osista. Lisäksi hän oli hankkinut luvalliseen itse lataavaan Glock-pistooliinsa sarjatulivaihtimen ja asentanut sen pistooliin.

Aseiden lisäksi miehellä oli kotonaan muun muassa mallinukkeja ja poliisiasu sekä toisen maailmansodan sotilaspukuja, kuten musta natsien SS-joukkojen univormu. Mies kuitenkin kiisti, että esineiden keräämisen taustalla olisi ollut ideologisia syitä.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen päärikosten lisäksi myös törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Tämä rikos tapahtui elokuussa 2017.