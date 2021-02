”Henkilöautoja tunkilla ilmaan ja katalysaattorit irti” – erikoinen rikosilmiö Lahden seudulla

Tekijäksi epäilty on tavoitellut katalysaattoreja niiden jalometallien vuoksi.

Poliisille on ilmoitettu Päijät-Hämeessä alkuvuonna useista kymmenistä katalysaattorivarkauksista.

– Epäilty on nostanut henkilöautoja tunkilla ilmaan ja saanut katalysaattorit irti autoista, jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Vornanen kertoo Ilta-Sanomille.

Poliisi sai kiinni yli 30-vuotiaan miehen kiinni myyntipuuhista. Poliisi hänet kiinni epäiltynä syyllistymisestä useisiin katalysaattorivarkauksiin.

– Tähän mennessä suoritetun esitutkinnan perusteella miehen epäillään välittäneen kymmeniä katalysaattoreita samalle henkilölle alkuvuonna 2021. Katalysaattorin ostajaa poliisi epäilee kätkemisrikoksista. Vanhemmissa katalysaattoreissa on jalometalleja, Vornanen sanoo.

Poliisi on takavarikoinut epäiltyjen jäljiltä 18 kappaletta katalysaattoreita. Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi varkauksista epäillyn miehen 4.2.2021. Syytteen nostamisen määräpäivä on 31.3.2021.

Tee rikosilmoitus

Poliisi kehottaa kaikkia, että kaikki joiden autosta on viety katalysaattori tekisivät rikosilmoituksen.

Katalysaattoreiden sisältämistä jalometalleista maksetaan Vornasen mukaan jopa satoja euroja ja ne ovat suhteellisen helppoja varastaa.

– Nyt on tärkeää, että poliisilla on käsitys ilmiön laajuudesta, sillä on syytä epäillä, että poliisin tietoon ei ole tullut kaikkia katalysaattorivarkauksia, hän sanoo.

Lisäksi autojen lähellä tapahtuvasta epäilyttävästä toiminnasta voi ilmoittaa hätäkeskukseen.