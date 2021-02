Lapissa asuva 94-vuotias Pirkko Ritola sai ensimmäisen koronarokotteen maanantaina. Turussa yli 85-vuotiaiden rokotuksia vasta aloitellaan.

Lapin sairaanhoitopiirissä on on annettu koronarokotteita eniten koko maassa asukaslukuun suhteutettuna. Tällä hetkellä rokotteen on saanut yhteensä 7 795 henkilöä, mikä tekee 6,7 prosenttia alueen väestöstä.

Yksi heistä on 94-vuotias kemijärveläinen Pirkko Ritola, joka sai korona­rokotteen ensimmäisen osan maanantaina.

– Minulle ei tullut mitään sivuvaikutuksia, ja olo on ollut oikein hyvä, hän kertoi puhelimitse Ilta-Sanomille.

Ritola käytiin rokottamassa kotonaan, jossa hän asuu yksin. Rokotteen ottaminen ei missään vaiheessa arveluttanut, päinvastoin. Pistäminen on Ritolalle hyvinkin tuttua.

– Kysyin lääkäriltä, miten minä pysyisin terveenä. Hän sanoi, että ottakaa influenssa­rokote, joten otin sen heti. Minulla on myöskin keuhkokuume­rokote. Rokotukset eivät pelota yhtään. Nytkin kaikki meni oikein hyvin, hän kertoo.

94-vuotias kemijärveläinen Pirkko Ritola sai koronarokotteen ensimmäisen osan maanantaina kotonaan.­

Rokotteen saaminen ei juurikaan vaikuta rautarouvan jokapäiväiseen elämään, sillä kotona on pidätellyt muukin kuin epidemia.

– Loukkasin toisen jalkani, ja siinä on kipsi. Saan sen tässä kuussa pois.

” Ei minua ole koskaan korona pelottanut, koska sitä ei täällä Kemijärvellä ole erikoisemmin ollut.

Korona-aikanakin Ritola on käynyt Lottien kokouksissa aina silloin, kun ne on järjestetty. Koronatilanteen vuoksi ne olivat viime vuonna hetken tauolla, mutta tämän vuoden puolella kokous on pystytty pitämään. Kemijärvellä on todettu yhteensä 10 tapausta, joista tuoreimmat kuukausia sitten.

– Ei minua ole koskaan korona pelottanut, koska sitä ei täällä Kemijärvellä ole erikoisemmin ollut, Ritola sanoo.

Yhteen koronarajoitukseen hän törmäsi, kun loukkaantuminen pakotti sairaala­reissuun. Vieraat eivät saaneet tulla hänen huoneeseensa. Sekin ongelma kuitenkin ratkesi.

– Siellä keksittiin, että vieraat voisivat mennä ylemmässä kerroksessa olevaan tyhjään huoneeseen. Minut vietiin pyörätuolissa sinne heitä tapaamaan, Ritola sanoo.

Lapissa on rokotettu noin 60 prosenttia yli 80-vuotiaista. Joissain kunnissa rokotteen saaneiden osuus ikäryhmästä on noin 40.

Aika moni Ritolan tuttu odottaa siis vielä rokotettaan. Myöskään Ritolan luona käyviä kotihoitajia ei hänen mukaansa ole vielä rokotettu.

– Niin, ne ovat kaikki minua nuorempia, Ritola tuumii.

”Odotan kovasti, että ihmiset voisivat tulla luokseni”

Turussa asuva 88-vuotias Elsie Sjöberg odottelee koronarokotteen saamista hartaasti, sillä hän on elänyt lähes täydellisessä eristyksessä maaliskuusta 2020 alkaen. Ystävä on käynyt tekemässä Sjöbergille ruokaostokset, ja muutoin elämä on pyörinyt kodin ja kävelylenkkien ympärillä. Perhettä ja läheisiä on tullut nähtyä vain ”vilaukselta”.

”Kunpa koronasta pääsisi vähitellen tai saisi edes sen rokotuksen”, Elsie Sjöberg toivoo.­

– Olen ollut vallan eristäytynyt, Sjöberg toteaa puhelimitse.

– Minun on täytynyt olla erityisen varovainen, sillä minulla on huonot keuhkot: on keuhkoahtaumatauti, ja keuhkoja on muutenkin hoidettu jo pidemmän aikaa. On hyvin suotavaa, etten saisi koronaa, sillä keuhkoni tuskin jaksaisivat sitä.

Nyt Sjöberg odottaa, että Turun kaupunki ottaisi häneen yhteyttä rokotteeseen liittyen.

– Vielä en ole mitään sieltä kuullut.

Turun kaupungin tartunta­taudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi kertoo, että tavoitteena on saada helmikuun loppuun mennessä rokotettua kaikki hoivakotien asukkaat ja työntekijät Turussa. Yli 85-vuotiaiden kotona asuvien rokotukset ovat myös alkaneet, ja heistä suurimmalle osalle pyritään antamaan ensimmäinen annos rokotetta lähiviikkoina. Tähän ryhmään myös Sjöberg kuuluu.

Se, että Suomessa rokotteita menee joka puolelle suhteessa saman verran epidemiatilanteesta riippumatta, on mietityttänyt Sjöbergiä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on jo pitkään ollut korkein ilmaantuvuusluku heti Husin jälkeen.

– Se tuntuu vähän hassulta, että kaikki paikat saavat saman verran, kun koronaa esiintyy niin eri lailla eri paikoissa – vaikka tietysti voi tulla sellaisia yhtäkkisiä röykkiöitä, kuten Vaasassa ja Jyväskylässä. Mutta kyllä se silti hassulta tuntuu, kun toisissa paikoissa, kuten Helsingissä, on jatkuvasti paljon tartuntoja, Sjöberg miettii.

Varsinais-Suomessa oli torstaihin mennessä annettu 15 974 annosta rokotetta, mikä tekee 3,3 prosenttia alueen väestöstä.

” Kyllä ystäviä ja rakkaita ja liikkumista alkaa jo kaivata.

Eristäytyminen ei ole käynyt Sjöbergille onneksi liian raskaaksi, sillä mieluisaa tekemistä on riittänyt.

– Olen kirjoittanut kahta kirjaa ja ollut täysin työllistynyt niiden kanssa. Se on ollut siunaus. Tämä on ollut minulle hyvää aikaa keskittyä niihin, mutta kyllä ystäviä ja rakkaita ja liikkumista alkaa jo kaivata.

– Odotan kovasti, että tulisi normaalieloa, että ihmiset voisivat tulla minun luokseni ja minä liikkua johonkin suuntaan.

Sjöberg kertoo, että esimerkiksi teatteriin ja kirjastoon on ollut ikävä, samoin Tukholmassa asuvaa lapsenlasta olisi ihanaa tavata. Sitten, kun Sjöberg on saanut rokotteen ja epidemiatilanne sen sallii, haaveissa olisi matka synnyinseuduille Maarianhaminaan.

– Jos voisi ensimmäiseksi tehdä yhden reissun sinne, niin se olisi aika hauskaa. Ja mieluiten niin, että olisi suku mukana, Sjöberg sanoo ja nauraa.

– En ole päässyt näkemään Ahvenanmaata pitkään aikaan. Se on niin suloinen paikka varsinkin kesäisin.

Kaikkiaan Suomeen on saapunut noin 230 000 koronarokoteannosta. Torstaihin mennessä koronarokotetta oli annettu suomalaisille yhteensä 193 917 annosta.