Kunnallispoliitikko syytteessä jättimäisen huumejutun Pohjanmaan-haarassa

Pohjanmaalle tilattiin hollantilaisilta tukkureilta 46 kiloa amfetamiinia.

Poliisin paljastaman hollantilaisen huumeiden tukkukauppaorganisaation yksi haara ulottuu Pohjanmaalle, jossa yksi huumebisneksestä epäillyistä on vaikuttanut kunnallispolitiikassa.

Poliisi tiedotti torstaina mittavasta tutkinnasta, joka on kohdistunut Hollannista käsin pyöritettyyn huumeiden salakuljetuskuvioon. Suomeen on poliisin epäilyjen mukaan toimitettu 20 miljoonan euron edestä huumeita kukkalähetyksiin kätkettynä.

Tukkureiden asiakkaita ovat poliisin mukaan olleet muun muassa Niko Ranta-ahon ja Janne Tranbergin johtamaksi epäilty Katiska-liiga sekä pääkaupunkiseudulla toimineet ulkomaalaisperäiset rikollisryhmät, joista toinen koostui pääosin somalialaisista ja toinen Lähi-idästä tulleista henkilöistä.

Tukkureiden asiakkaita on poliisin mukaan ollut myös mm. Lappeenrannassa, Hämeessä ja Pohjanmaalla.

Pohjanmaan haarassa törkeästä huumausainerikoksesta epäillään muun muassa entistä kunnallispoliitikkoa Peter Nygårdia (kesk), joka on vaikuttanut Kristiinankaupungin kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa. Nygård on eronnut luottamustehtävistään. Hän oli vangittuna rikosepäilyn johdosta keväällä 2020.

Suurin osa Pohjanmaan haaraan liittyvistä epäillyistä on jo tuomittu käräjäoikeudessa. Päätekijä sai seitsemän vuoden vankeusrangaistuksen. Pohjanmaalle oli toimitettu 46 kiloa amfetamiinia.

Nygårdin osalta syytettä ei ole vielä käsitelty. Pohjanmaan käräjäoikeudesta kerrotaan, että näillä näkymin käsittely on ensi syksynä. Nygårdin syytteiden käsittely on viivästynyt, koska hänellä on käräjäoikeuden mukaan ollut laillinen este olla saapumatta oikeuteen.

Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.