Rainer Rajakallio kasvattaa itse ruuat ja elää lähes ilman sähköä – ”Rahaa menee 200–300 euroa kuukaudessa”

Ylen Omavaraiset-dokumenttisarjassa seurattiin suomalaisia, jotka pyrkivät elämään omavaraistaloudessa. Ilta-Sanomat selvitti, mitä sarjassa nähdylle Rainer Rajakalliolle kuuluu nyt.

Millaista on elää ilman sähköä ja mukavuuksia? Entä kasvattaa omat ruuat ja kehrätä omat langat?

Viime keväänä Ylellä esitettiin dokumenttisarja Omavaraiset. Ohjelmassa nähtiin kolme koskettavaa tarinaa ihmisistä, jotka pyrkivät elämään omavaraistaloudessa.

He joutuivat ponnistelemaan jopa uupumukseen saakka ruoan, veden ja lämmön hankkimiseksi, valmistaakseen omat vaatteensa raaka-aineista saakka ja elääkseen vailla minkäänlaisia mukavuuksia.

Yksi heistä oli Rainer Rajakallio, jonka mielestä kaikenlaiset sähkövempaimet tarjoavat ihmisille vain helppoa ja mukavaa elämää. Kaupassa Rainer joutuu kuitenkin käymään, koska kaikkea hän ei saa itse tehtyä.

– Täysi marketti ovat maanpäällinen helvetti. Jos on pakko käydä, niin äkkiä pois, koska aivot alkaa tulehtua ja kuumeta, ja minusta tulee erittäin vihainen, Rainer kertoi dokumentissa.

Ilta-Sanomat tavoitti Rainerin noin vuosi dokumentin esittämisen jälkeen ja kysyi, mitä miehelle kuuluu nyt.

” Mulla menee 200–300 euroa kuukaudessa.

Kulunut talvi on ollut Rainerille varsin helppoa aikaa.

– Talvihan tuli vasta tammikuun 4. päivä. Siihen asti oli syksyä. Jos olisi ollut pari viikkoa kolmekymmentä astetta pakkasta, olisin vaan lyönyt puuta pesään entistä innokkaammin, mies kertoo.

Rainer muistelee talvea 2014, jolloin oli niin kylmä, että ainoa seuralainen, Mökö-koira, piti lähettää lämpimään.

– Ei koiraa voinut pitää sellaisissa oloissa. Se oli inhimillisen asumisen pohjanoteeraus.

Rainer Rajakalliolle omavaraisuus on ollut koko elämän mittainen projekti.

– Elin ehkä kuusi ensimmäistä elinvuottani melkein täydellisessä omavaraisuudessa. Sitten se tapa alkoi murtua, ja näin sen murroksen. Hyvin nopeasti siirryttiin omavaraistaloudesta rahatalouteen.

Jo opiskeluaikoina Rainer helli ajatusta omavaraisuudesta, mutta hän ei halunnut elää samalla tavalla kuin lapsuudessaan.

– Se oli kovaa. Vanhemmat olivat valtion torppareita. Rahaa ei käytetty, vaan elettiin oman tilan antimilla. Oma isäni alkoi kulkea kumarassa jo 45-vuotiaana. Eikä ihme, sillä hän teki metsätöitä ja oli samalla pienviljelijä.

Rainerin omavaraisuusaste on hänen kertomansa mukaan tällä hetkellä lähemmäs 80 prosenttia.

– Siitä voidaan keskustella, onko raha laskentaperusteena oikea, mutta niin minä tämän homman näen. Tuoreimpien tilastojen mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuva käyttää rahaa noin 1221 euroa kuukaudessa. Mulla menee 200–300 euroa. Sillä summalla tavallinen ihminen käy kerran kaupassa, mutta mulla siinä rahassa on kaikki kulutus.

Eniten Rainerilla menee rahaa ruokaan. Seuraavaksi isoin kuluerä on tietoliikenne, johon kuuluvat kannettava tietokone ja matkapuhelin. Lääkkeisiin ja vakuutukseen Rainer käyttää pienen osan tuloistaan.

Aivan ilman sähköä Rainer ei elä.

Tiluksille kytkettiin viime kesäkuussa aurinkopaneelit.

” Muuten en kaipaa mitään. Lukemista on, ajattelemista on.

– Irtosin sähköverkosta vuonna 2019. Nyt on tuo pieni aurinkovoimala. Ei se tosin talvella riitä. Varsinkaan tänä talvena, kun on ollut kolme kuukautta pilvistä. Olen saanut yhden kerran ladattua läppärin täyteen.

– Muuten olen marraskuusta saakka ollut aggregaatin varassa. Ilman sitä ei tulisi mitään. Tarvitsen virtaa otsalamppuun ja tietokoneeseen. Yleisvalona toimii kynttilä.

Entäpä se kaupassa käynti? Vieläkö se on yhtä hirveää?

– Kyllä on. Inhoan sitä edelleen. Käyn kaupassa kerran tai kaksi kuukaudessa.

Rainerin ruokaympyrä ei pidä sisällään juuri lainkaan lihaa.

– Olen toki eläinten tappamista vastaan noin yleensä, mutta se, että liha on peräisin tapetusta eläimestä ei ole mulle kynnyskysymys. Kynnyskysymys ovat ne olosuhteet, joissa eläimet joutuvat tehotuotannossa elämään – varsinkin siat ja broilerit. Nykyisin sianlihan hajukin tuntuu nenässä ihan kauhealta.

– Jonkin verran syön makkaraa, mutta muuten mennään vihanneksilla ja juureksilla. Toki syön myös tuontitavaraa, kuten linssejä, papuja ja jonkin verran riisiä. Joskus harvoin saan hedelmiä, ja nekin ovat yleensä tuontikamaa.

Onko mitään, mitä kaipaat?

– On toki. Rakas Mökö-koira kuoli 10.4.2019. Se oli elämäni pahin asia, mutta 17 vuotta oli koiralle liikaa. Muuten en kaipaa mitään. Lukemista on, ajattelemista on. Ajattelu on itse asiassa erittäin hyvä harrastus, vaikka välillä aivan helvetin vaikea sellainen.