Usealla viime viikonloppuna Himoksella olleella henkilöllä on havaittu viikonlopun jälkeen koronatartuntoja. Asiasta kertoi Tampereen ylipistollinen sairaala Tays Twitterissä.

TAYSin mukaan Himoksella on järjestetty edellisenä viikonloppuna useita mökkibileitä, joihin osallistuneilla on todettu koronatartuntoja. Lisäksi moni oireinen odottaa yhä testituloksia.

– Korona-asiaa Himoksen kävijöille! Viikonloppuna 29.-31.1. Himoksella on ollut useita mökkibileitä, joiden jäljiltä on tullut esiin jatkotartuntoja. Lisäksi useita oireisia odottaa näytevastauksia. Paikalla on ollut juhlijoita kaikkialta Suomesta.

TAYS suosittelee noudattamaan maskisuosituksia, välttämään ihmisten tapaamista ja hakeutumaan pienistäkin oireista koronatestiin, jos on ollut viikonloppuna Himoksella.