Jyrki Lehtolan kolumni: Maailma tuhoutuu ja syy siihen on humanistikarjussa

Planeetan kannalta kiusallista on, jos humanistikarju sottaa senkin meikatessaan itseään matkalla pankkiin, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Harmin paikka humanistikarjulle! (Ja ilmastolle toki myös!)

Docventures esitti dokumentin Greta Thunbergista, minkä jälkeen keskusteltiin ilmastokatastrofista niin kuin siitä keskustellaan: ne, jotka välittävät maailmasta istuvat studiossa, muut eivät välitä.

Myös vieraiden olisi suotavaa muistaa tuo, sillä keskustelun vetäjän on tarkoitus toisten kirjoittamaa tekstiä lukemalla näyttää viisaalta ja hyvältä, ei rumalta ja ahneelta.

Kaikki eivät aina ymmärrä, miten maailma toimii ja ne kaikki ovat nuoria.

Milonoffin Tunna hölisi vieraana olleelle ilmastoaktivisti Ellen Ojalalle, että mikä meininki, kun teitä nuorempia tuntuu tää ilmasto kiinnostavan, mihin Ojala vastasi:

”Parempi kysymys olis pikemminkin se, että minkä takia vanhemmat sukupolvet meinaa kaataa tän koko roskispalon meidän nuorten niskaan odottaan et me ratkastaan tilanne. Et tähän asti teidän sukupolven isoimpia tekoja on lähtee juontaan noita fossiilifirmojen sponsoroimia viherpesuohjelmia että ei ihan kauheen vahvasti mee teilläkään. Nyt olis kyllä peiliin katsomisen paikka”.

Ei noin saa sanoa Rantalan Rikulle, Fortumin puhtaille kasvoille! Riku on tehnyt uran ajan henkeä nuuskivalla yritteliäisyydellään ja vastasi siksi loukkaantuneena: ”Yhym. Ei kai siinä auta kuin ruveta kattelemaan peiliin.”

Peiliin! Ei sellaiseen ole aikaa, kun pitää pelastaa maailma!

” Kaksinaismoralismia vaaditaan yhä enemmän selviämiseen.

Riku tuli juuri jääkaappimainoksen kuvauksista, joissa se ilmastoa ja nuhaa uhmaten joi lappilaisen pienpanimon hiilineutraalia olutta silmät kiinni – aaaaaahhh! – uuden, apposen avoimen jääkaappinsa edessä, kun se oli ostanut uuden asunnon, johon se tarvitsi jääkaapin.

Sitä ennen se kirjoitti taas sen kolumninsa, jossa se suhtautui Helsingin ulkoiseen Suomeen niin kuin isä lapsensa tekemään tosi paskaan mokkakakkuun, ihanaa on, tää mokkakakku on uusi Berliini.

Sitä ennen se myi Fortumille kasvonsa, joilla Fortum luuli kaunistavansa brändiään, mutta saikin vain kiemurtelevan äijän kasvot, jotka sillä oli jo entuudestaan, että siinä mielessä huono kauppa muille paitsi Rikulle.

Ymmärrettäväähän tuo on. Kaksinaismoralismia vaaditaan yhä enemmän selviämiseen, ja mitä isomman jääkaapin haluaa, ja Rikulla on nyt tosi iso, sitä enemmän joutuu tasapainoilemaan moraalin ja ahneuden välillä niin, että lopulta moraali muuttuu kosmetiikaksi, jotta edes itse näyttäisi hyvältä.

Planeetan kannalta kiusallista on, jos humanistikarju sottaa senkin meikatessaan itseään matkalla pankkiin.

Voi käydä niin ikävästi, että jos näyttää esimerkkiä, jossa maailma pelastuu vain opportunismilla, niin jaahas, kiva, ei tässä muidenkaan täydy muuttaa omaa käytöstään, jatkaa vain samaan malliin ja ilmoittaa muovipussi päässä autostaan, että kestokassit ja pyöräily on mun juttujani.