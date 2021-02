THL kertoi IS:lle osan sairauksista, joista kärsivät saavat etuoikeuden AstraZenecan koronarokotteisiin.

THL kertoi keskiviikkona, että AstraZenecan koronarokotetta odotetaan Suomeen ensi viikon aikana. Samalla THL kertoi, että ensi vaiheessa sillä rokotetaan alle 70-vuotiaita riskiryhmäläisiä. Tutkimustietoa yli 70-vuotiaiden rokottamiseksi rokotteella ei ole THL:n mukaan tarpeeksi.

Yllä olevalla videolla Fimean Jukka Sallinen kertoo myyntiluvan saaneista rokotteista 3. helmikuuta pidetyssä koronainfossa.

Vaikka rokotetta on tulossa pian, THL:n mukaan riskiryhmäläisiä, joille rokotetta annetaan ensimmäisenä, ei ole kuitenkaan määritelty vielä tarkasti. Eli tällä hetkellä ei ole tietoa, mikä sairaus antaa etuoikeuden alle 70-vuotiaalle mennä koronarokotukseen ensimmäisten joukossa.

Miksi ei ole?

THL:n ylilääkäri Tuija Leino kertoo IS:lle, että tällainen priorisointilista on käytännössä jo valmis. Listaa on ylilääkärin mukaan rakennettu viime syksystä asti ja käsitelty neljässä kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän krar:n kokouksessa. Leino sanoo, että listan sanamuotoja vielä hiotaan, ja lista julkistetaan, kun sen ympärille tehty verkkosivu on valmis.

– Haluamme tulla listan kanssa julki mahdollisimman informatiivisesti. Verkkosivusto avautuu ihan lähipäivinä. Listaa ei ole haluttu julkaista etukäteen vajavaisena, sillä on ollut riski, että tutkimustiedon karttuessa jotkut sairaudet poistuisivat prioriteettilistalta. Se voisi aiheuttaa turhaa kärhämää ja mielipahaa.

THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoo, että pian julkaistaan priorisointilista, joka määrittää, mitä sairautta kärsivät pääsevät ensin koronarokotuksiin.­

THL on koonnut priorisointilistaa taudeista tarkastelemalla eri taustasairauksia sairastavien henkilöiden riskiä joutua sairaalaan, teholle tai kuolla, kun he ovat saaneet koronavirustartunnan. Tietoa tartunnan saaneiden taustasairauksista ja lääkityksistä on kerätty sairaaloiden ja avohoidon hoitoilmoitusrekisteristä sekä muun muassa Kelan e-reseptitiedoista.

– Joissain sairauksissa itse sairaus ei lisää vakavan koronataudin riskiä, mutta sairauteen liittyvä lääkitys saattaa lisätä. Sen vuoksi lääkitykselläkin on merkitystä sairauksien priorisoinnissa.

Leinon mukaan priorisointiarvion pohjaksi on tehty myös laaja kirjallisuuskatsaus, jossa on tarkasteltu eri sairauksien yhteyttä vakavaan koronatautiin.

Rokotusjärjestys määräytyy Leinon mukaan siten, että rokotuksiin ensivaiheessa oikeuttavat sairaudet on luokiteltu kahteen koriin: 1) erittäin voimakkaasti vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet ja 2) koronavirustaudille altistavat sairaudet.

Leino ei suostu kertomaan vielä tässä vaiheessa, mitkä kaikki sairaudet kuuluvat näihin koreihin. Hän paljastaa kuitenkin osan.

Nämä sairaudet kuuluvat ainakin ykköskoriin:

- krooninen vaikea munuaissairaus,

- vaikea elimistön vastustuskykyä heikentävä tila (elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja

- vaikea krooninen keuhkosairaus.

Kakkoskoriin kuuluvat ainakin:

- sepelvaltimotauti ja

- kirroottinen maksasairaus.

– Nämä sairaudet, jotka on mainittu THL:n rokotusjärjestyksessä, tulevat kuulumaan myös lopulliseen priorisointilistaan.

Leinon mukaan THL tuottaa kunnille listan sairauksista ICD-luokituksen mukaisesti. ICD-koodilistalla olevien koodien eli tautien lukumäärää Leino ei suostu paljastamaan, mutta sanoo, että ”niitä ei ole siellä satoja”.

– Kunnat pystyvät näiden ICD-koodien perusteella etsimään rekistereistään kaikki tiettyä tautia sairastavat, mikä helpottaa niiden työtä.

Ylilääkäri sanoo, että kunnat itsenäisesti päättävät, miten he aikovat kutsua riskiryhmäiset rokotuksiin. Leinon mukaan osa kunnista saattaa ICD-koodien pohjalta ryhmitellä ihmiset ja lähettää heille kutsuja.

– Osa kunnista saattaa ilmoittaa verkkosivuillaan tai paikallisesti medioissa, mitä sairautta sairastavat voivat hakeutua rokotuksiin.