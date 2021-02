Rokotusasiantuntijaryhmä suosittelee koronarokotteiden annosvälin pidentämistä.

Suomessa on raportoitu keskiviikkona 265 uutta koronatartuntaa. Näin kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 883 uutta tartuntaa, mikä on 1 266 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Yhteensä koko epidemian aikana on todettu 46 049 tautitapausta.

Kuolemia nyt yhteensä 685

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt 685, joka on yksi enemmän kuin eilen. Sairaaloiden vuodeosastoilla on nyt 18 potilasta vähemmän kuin eilen, yhteensä 106. Lisäksi tehohoidossa on kuusi potilasta enemmän kuin eilen, yhteensä 23.

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja on todettu nyt 127. Niistä 116 on Britanniassa havaittua virustyyppiä ja 11 Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä.

AstraZenecan rokotetta alle 70-vuotiaille

THL ilmoitti keskiviikkona, että AstraZenecan rokotteen suositusikäraja on 70 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että AstraZenecalla aletaan rokottaa alle 70-vuotiaita vanhemmasta väestä alkaen.

Jo käyttöön otettuja Pfizeria ja Modernaa käytetään yli 70-vuotiaiden rokottamiseen, koska niiden suojatehosta myös ikääntyneillä on tutkimusnäyttöä.

THL linjasi lisäksi, että vallitsevassa epidemiatilanteessa kaikkien rokotteiden annosväli pidennetään 12 viikkoon.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneita on Suomessa nyt yhteensä noin 150 000.

Kasvomaskeja käytetään ylioppilaskirjoituksissa

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvia ohjataan käyttämään kasvomaskia koko kokeen ajan lukuun ottamatta lyhyitä ruoka- ja juomataukoja.

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat 16. maaliskuuta. Viimeinen koepäivä on 7. huhtikuuta.

Lukio voi korvata kevään kirjoituksissa yhden valvojan koetilaa kohden useammalla tallentavalla videokameralla, jos lukiolla on muutoin vaikeuksia järjestää koe koronatilanteen vuoksi. Näin asiasta linjaa ylioppilastutkintolautakunta eli YTL.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen ei ole mahdollista, jos kokelaalla on todettu koronavirustartunta. Lähtökohtaisesti koe jää suorittamatta myös sellaisilla kokelailla, joille terveysviranomainen on antanut karanteenipäätöksen.

Karanteenissa olevan kokelaan kokeen järjestäminen on kuitenkin sallittua, jos lukion on mahdollista toteuttaa vaaditut erityisjärjestelyt.

Jääkiekkoseurat lujilla

Koronavirusepidemia on laittanut jääkiekon toiseksi ylimmällä sarjatasolla pelaavat seurat taloudellisesti lujille. Savonlinnan Pallokerho eli SaPKo ja Rovaniemen Kiekko eli RoKi eivät jatka tätä kautta loppuun.

Savonlinnassa isku on kova. Varttuneempi väki muistaa, että SaPKon edustusjoukkue pelasi silloisella ylimmällä sarjatasolla eli SM-sarjassa yhteensä neljän kauden ajan 1960- ja 1970- luvulla. SaPKo putosi SM-sarjasta vuonna 1971.

Liittohallituksen päätöksen mukaisesti molemmilla joukkueilla säilyy oikeus hakea Mestis-lisenssiä kaudelle 2021–22.