Mika Rämet: Sputnikissa on hienous, jota ei löydy ”kansanrokotteesta” – arvioi, että venäläisten kehittämää rokotetta ei silti anneta Suomessa

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kertoo erosta Sputnik V:n ja AstraZenecan adenovirusvektorirokotteen välillä.

Venäjän kehittämän koronavirusrokotteen Sputnik V:n tehosta on saatu hyviä tutkimustuloksia. Arvostettu lääketieteellinen julkaisu Lancet kertoi keskiviikkona tutkimuksesta, jonka mukaan rokote on 91,6-prosenttisen tehokas.

Hyvät tulokset eivät yllättäneet rokotetutkimuskeskuksen johtajaa Mika Rämetiä. Hänen mukaansa venäläisen kehittämä rokote on hyvin suunniteltu.

– Sputnik-rokotteessa on sama idea kuin AstraZenecan rokotteessa. Ohje koronaviruksen piikkiproteiinin tuotosta viedään solujen sisään kantajaviruksen avulla. Tällä tavalla elimistö luo immuunivasteen piikkiproteiinille. Mutta, elimistö luo yhtä lailla immuunivasteen myös käytetylle kantajavirukselle, eli adenovirukselle. Kun tehosterokote annetaan käyttämällä samaa kantajavirusta, siihen kohdistuva puolustusreaktio huonontaa tehosterokotuksen vaikutusta.

– Sputnikin hienous on, että käytetään kahta erilaista kantajavirusta; ensimmäisessä rokotteesta yhdenlaista adenovirusta ja tehosterokotteessa toisenlaista adenovirusta. Ohje puolustautua piikkiproteiinilta [koronavirukselta] viedään siis eri viruksilla, jolloin immuunivastetta kantajavirukselle ei tule ja teho on näin parempi.

Onko siis Venäjällä keksitty parempi idea koronarokotteeseen kuin Britanniassa?

– Ainakin hyvin toimiva idea. Venäjän virologit ja rokotekehittäjät ovat tehneet tässä hyvää työtä. Virustutkimuksella on Venäjällä pitkät perinteet. Siksi ei ollut erityisen yllättävää, että Sputnikissa on hyvä suojateho.

AstraZenecan koronarokotetta on kehitetty Britanniassa ja sitä on kutsuttu Suomessa ”kansanrokotteeksi”, sillä se aiotaan antaa suurelle osalle suomalaisista.

Rämet sanoo, että Sputnik-rokotteen alkuvaiheen huomion on vienyt se, että sille annettiin hyväksyntä varhaisemmassa vaiheessa mitä Euroopassa olisi annettu. Rokotetta on julkisuudessa suoraan kritisoitu siitä, että se otettiin käyttöön ennen laajoja tutkimuksia.

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän krarin puheenjohtaja Ville Peltola sanoi tiistaina, ettei näe periaatteellista estettä sille, miksei Sputnikia voisi hankkia myös Eurooppaan ja Suomeen.

Kuinka lähellä ollaan ajallisesti, että Sputnik-rokote voisi olla Suomessa?

– Rokote tarvitsisi käytännössä EMAn [Euroopan lääkevirasto] luvan. Ymmärrykseni mukaan rokote ei ole vielä arvioitavana EMAssa, jossa on tehty niin sanottua rullaavaa arviointia useiden muiden rokotteiden kanssa. Eli on arvioitu rokotteita ja niiden valmistusprosessia jo siinä vaiheessa, kun rokotteiden tehotutkimukset ovat olleet kesken. Jos nyt Emassa pyörät laitettaisiin pyörimään Sputnikin osalta, voisi mennä ehkä pari kuukautta, että myyntilupa tulisi.

Rämet toteaa, että EU:ssa on nyt myyntilupa jo kolmelle rokotteelle (Pfizer&Biontech, Moderna, AstraZeneca) ja Johnson&Johnsonin myyntilupa on asiantuntijan mukaan lähellä. Lisäksi Novavaxilla on saatu lupaavia tuloksia, sekä RNA-rokoteteknologiaa käyttävän Curevac:n tehotutkimus on parhaillaan meneillään. Rämet arvioi, että Suomessa ja EU:ssa mennään ensi vaiheessa näillä rokotteilla, eikä Sputnikia annettaisi suomalaisille.

– Olettaisin, että EU:ssa tullaan menemään näillä ja Sputnik tulee käyttöön globaalisti muilla alueilla.

Rämet myös sanoo, että Sputnikia on myyty jo useisiin maihin. Se on hyväksytty esimerkiksi Argentiinassa, Valko-Venäjällä ja Unkarissa.

– Iso osa rokotteista menee tietysti Venäjän käyttöön. Lisäksi hankintasopimuksia on noin 30 maahan Sputnikista. On hyvin oletettavaa, että Sputnikilla tulee olemaan merkittävä rooli globaalissa tilanteessa.

Suomalainen rokotekehittäjä: Ei rakettitiedettä

Suomessa koronarokotetta yhdessä professori Kalle Sakselan ja akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan kanssa kehittänyt suomalaistutkija, akatemiaprofessori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta puolestaan toteaa Sputnikista, että sen kaltaisen adenovirusvektorirokotteen valmistaminen ei ole sinänsä rakettitiedettä. Suurin työnsarka tapahtuu rokotteen turvallisuuden ja tehon varmistamisessa. Jokainen työvaihe täytyy dokumentoida hyvin tarkasti.

– Se, että rokote on Venäjällä tuotettu ei pitäisi sinänsä olla ongelma. Laatu on tärkein, ja se riippuu paikallisesta tieteellisestä kulttuurista; esimerkiksi siitä, miten luotettavasti rokotteen kehityksen polku ja esimerkiksi siinä käytetyt solupankit on dokumentoitu. Näistä riippuu, mitkä mahdollisuudet Sputnikilla on saada myyntilupa esimerkiksi Eurooppaan EMAn käsittelyn kautta.

– Kaikesta, mitä rokotuksen kehityksessä on tehty, pitää olla dokumentoitu jälki. Jos jotain asiaa ei ole dokumentoitu, se saattaa riittää EMAn hylkäykseen.

Alitalo sanoo, että myös Sputnik-rokotteita valmistavat tuotantolaitokset joutuisivat tarkkaan syyniin myyntiluvan arvioinnin yhteydessä.

Alitalo sanoo, että vaikka Venäjällä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi laitetaan vankilaan ja maan johdon toiminta herättää paljon paheksuntaa, tämän ei tulisi vaikuttaa mielikuviimme venäläisen rokotteen laadusta.

– Tässä on hätä kysymyksessä. Tarvitsemme kaikkien yhteistyötä pandemiatilanteessa.

– Jos rokote todettaisiin toimivaksi ja turvalliseksi, se on tervetullut resurssi, joka voi helpottaa taisteluamme koronaa vastaan. Ensimmäisten rokotekierrosten jälkeen voidaan vielä tarvita uusia rokotevalmisteita koronamutanttien vuoksi.