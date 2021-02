Presidentti Niinistö Navalnyista: Nyt on vielä suurempi syy vaatia vapauttamista

Niinistö sanoi toimittajille valtiopäivien avajaisissa, että suorasanainen keskustelu antaa enemmän mahdollisuuksia kuin yksipuoliset julistukset.

Presidentti Sauli Niinistö sanoo, että nyt kun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin oikeudenkäynti on päättynyt, on vielä suurempi syy vaatia tämän vapauttamista. Niinistön mukaan hänen kuvansa oikeudenkäynnistä ei ole kovin paljon muuttunut siitä, kun hän kuvaili sen näyttävän omituiselta.

Niinistöstä on hyvä, että EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja Josep Borrell on matkalla Venäjälle. Presidentin mukaan on hyvä, että käydään suorasanaista keskustelua kasvoista kasvoihin.

– Toinen asia on, että tuottaako sekään tulosta, mutta yksipuoliset julistukset, jotka sinänsä ovat tärkeitä, uskon kuitenkin, että tällainen suora vuorovaikutus antaa enemmän mahdollisuuksia, Niinistö sanoi valtiopäivien avajaisissa toimittajille.

Niinistöltä kysyttiin lisäksi sitä, mikä presidentti Vladimir Putinin rooli on Navalnyin tuomiossa. Niinistö sanoi, ettei hän sitä tiedä, eikä hän tiedä, tietääkö kukaan toinenkaan. Niinistö lisäsi, että Putinin lehdistöpäällikkö näyttää sanoneen, ettei sitä edes seurata.

Niinistön mukaan on kuitenkin muistettava, että Venäjän presidentti on Putin.

"Emme me ole nähneet kaikkea"

Niinistön mukaan Navalnyin saama tuomion takia Euroopan unionin ja Venäjän väliseen suhteeseen on tullut syvä railo.

– Totta kai Euroopan unionin jäsenenä se koskee meitäkin ja tietysti tämä kahdenvälinenkin suhde hankaloituu.

Niinistö sanoi, ettei ole tarkoin tietoinen siitä, kuinka paljon voimaa ja väkivaltaa Navalnyin tukimielenosoituksissa on käytetty. Niinistö sanoo, että ilmiselvä lähtökohta on, että rauhanomaista mielenosoitusta ei pitäisi ollenkaan väkivallalla olla häiritsemässä tai keskeyttämässä.

– Emme me ole nähneet kaikkea. Varmasti näitä mielenosoituksia on jatkossakin. Sellainen yhteinen toivomus ja vaatimuskin, että väkivallasta pidättäydytään, on paikallaan, Niinistö sanoi.