Helsinki-Vantaalla todetaan päivittäin noin 10 koronatartuntaa, Turun satamassa testattu reilu viidennes Ruotsista saapuneista

Lentoasemalla tehdään päivittäin 200-500 koronatestiä.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehdään päivittäin 200–500 koronatestiä, joista positiivisia on ollut keskimäärin noin kymmenen, kertoo Vantaan kaupunki.

Todistuksen negatiivisesta testituloksesta on esittänyt kahden viime viikon aikana noin 5 400 matkustajaa ja maahantulotestiin on hakeutunut 2 500. Noin 190 on kieltäytynyt testistä.

Kaikki matkustajat ohjataan hakeutumaan toiseen testiin aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi tuoreista luvuista keskiviikkona.

Turun satamasta löytynyt 14 tartuntaa

Turun satamassa puolestaan kaikki Ruotsista tulevat matkustajat ohjataan terminaaleista ja autokaistoilta koronatesteihin. Paikallinen koronantorjuntabussi on ollut vastassa aamulaivoja tammikuun puolestavälistä lähtien ja iltalaivoja tammikuun lopusta lähtien, Turun kaupunki kertoo.

Turkuun saapuu kahdella aamulaivalla Ruotsista tällä hetkellä noin 120 matkustajaa päivässä, kaupunki kertoo. Lisäksi kahdella iltalaivalla matkustaa noin 40 henkilöä päivässä.

16. tammikuuta lähtien Ruotsista on saapunut yhteensä 2 540 matkustajaa, joista on testattu reilu viidennes eli 585 ihmistä. Testeistä on löytynyt keskiviikkoon mennessä 14 tartuntaa.

Turun lentokentälle saapuu tällä hetkellä ulkomailta ainoastaan Gdanskin kone kerran viikossa. Kaikki saapuvat matkustajat ohjataan kentällä koronatestiin. Testeihin on osallistunut valtaosa matkustajista, tammikuun alusta alkaen vajaa 600 matkustajaa.