Epidemian etenemisestä on vielä monta avointa kysymystä, mutta eihän tulevaisuudesta koskaan ole täyttä varmuutta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kun ajattelee koronaepidemian näkymiä keväällä, kesällä ja syksyllä, tunteet aaltoilevat ylös ja alas.

Välillä vaikuttaa siltä, että ollaan läpipääsemättömässä labyrintissa – rokotteita ei saada tarpeeksi, rokotuskampanjat eivät etene, pullonkauloja on kaikkialla, uudet mutantit valloittavat maailman. Synkkyys mustaa mielen.

Sitten Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet murskasi labyrintin muurit ja esitti arvion, jonka mukaan suomalaiset voisivat palata normaaliin elämään juhannuksena. Se tuntui hyvältä. Aurinko alkoi heti paistaa.

Entä jos laitetaan tunteet hetkeksi syrjään?

Ja tarkastellaan tilannetta tiedon valossa.

Hanna Nohynek ja Mia Kontio THL:stä, Sari Ekholm ja Anni Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Jukka Sallinen Fimeasta esiintyivät tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Tässä tilaisuuden keskeisiä viestejä.

Rokotteita on sittenkin saatu maahan – ja saadaan lähikuukausina – odotettua nopeammin. Saatavuus paranee kevään kuluessa. Kaikki yli 70-vuotiaat suomalaiset saadaan rokotettua vähintään kertaalleen huhtikuun loppuun mennessä. Se on hyvä, sillä ikäihmiset ovat koronataudin selkein riskiryhmä. Kolmen myyntiluvan saaneen valmistajan lisäksi markkinoille on tulossa muitakin lääkeyhtiöitä.

Kaikki hyväksytyt rokotteet täyttävät tiukat laatuvaatimukset, eikä niiden turvallisuudessa ole ilmennyt yllättäviä ongelmia. Valmisteiden välillä ei ole oleellisia eroja haittavaikutuksissa, ja niistä tulee jatkuvasti lisää tutkimustietoa.

Rokotteiden kehitysohjelmissa on jo varauduttu koronaviruksen uusiin muunnoksiin ja mietitty, miten rokotteita voidaan tarvittaessa modifioida niiden tehon säilyttämiseksi.

BioNTech / Pfizerin uusi tehdas Saksassa on saanut tuotantoluvan. Kapasiteetti on vuositasolla kaksi miljardia annosta.

” Asiantuntijat noudattivat hyvän viestinnän periaatetta: he kertoivat myös sen, mitä ei tiedetä.

Asiantuntijat noudattivat hyvän viestinnän periaatetta: he kertoivat myös sen, mitä ei tiedetä. Paljon on siis vielä epävarmuutta.

Tässä ydinkohtia.

Rokotteiden valmistuksen skaalaaminen ylöspäin massatuotantoon on hidasta ja hankalaa, ja laadunvalvonnan pitää olla tiukkaa. Siksi maahan saapuvien rokotteiden toimitusaikatauluista ei ole vielä selkeitä näkymiä.

Rokotteet suojaavat hyvin vakavalta tautimuodolta. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, kuinka hyvin rokotteet estävät koronataudin tarttumista ja leviämistä. Ei myöskään tiedetä, kuinka kauan rokotteiden suojavaikutus kestää.

Väestötason laumasuojan syntymisestä ei myöskään ole varmuutta. Kuinka korkea rokotuskattavuus tarvitaan? Jopa 80-prosenttinen, ehkä. Kaikki riippuu siitä, toteutuvatko rokotetoimitukset toivotun mukaisesti ja siitä, kuinka suureksi uudet muunnokset nostavat virustaudin tartuttavuuslukua R. Sitäkään ei tiedetä, kuinka suuri osa väestöstä saavuttaa immuniteetin lähikuukausien kuluessa – siihen vaikuttavat rokotteen teho ja koronan sairastaneiden osuus väestöstä.

Epävarmuus on olennainen osa ihmiselämää, ja myös osa lääketiedettä. Hoitojen, lääkkeiden ja rokotteiden kehittäminen on usein todennäköisyyksien arviointia. Koronapandemian kaltaisessa tilanteessa epävarmuustekijöitä on erityisen paljon. Se on vain hyväksyttävä.

Jos tämän kaiken perusteella kuitenkin pohtii kokonaisuutta, tilanne alkaa jo näyttää aika hyvältä. Ja tuntua hyvältä. Mika Rämet rocks!