Poliisilla ja pelastuslaitoksella painajaismainen aamu lumipyryn jälkeen: ”Jestas, näitä on paljon...!”

Reilun kymmenen sentin tuore lumikerros, pöllyävä lumi ja liippaantuneet tienpinnat tekivät keskiviikkoaamun ajokelistä Uudellamaalla erittäin huonon.

Pelkästään Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella oli puoli kymmeneen mennessä aamupäivällä ollut jo noin 20 liikennetehtävää.

– Kolari, ulosajo, henkilöauto lentänyt kaiteen yli, rekka jumissa rampissa, betoniauto kyljellään... Jestas, näitä on paljon, ja näitä tulee jatkuvalla syötöllä lisää, komisario Björn Näse Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta hihkaisi käydessään aamun tehtävälistaa läpi.

Yksi isoimmista onnettomuuksista tapahtui Lahden moottoritiellä, kun etelään päin vievillä kaistoilla oli rekka kyljellään pientareella Järvenpään pohjoispuolella. Samassa rytäkässä olivat moottoritiekaistojen keskellä olleelle viheralueelle suistuneet vielä henkilö- ja pakettiautot.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, että onnettomuuksissa olisi tullut pahoja loukkaantumisia.

Yllä on nähtävissä lukijan video Järvenpään onnettomuudesta.

Järvenpään onnettomuuspaikalla oli useita Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksiköitä.­

Itä-Uudenmaan poliisi varoitteli hyvin liukkaasta ajokelistä heti keskiviikkoaamuna.

– Tämä on hyvin hankala päivä. Lunta on paljon, ja se pöllyää. Lisäksi kun keli on lämmennyt, niin tien pintaan on kondensoitunut kosteutta. Tien pinta on ikään kuin hikoillut, mikä lisää liukkautta entisestään, Näse varoitteli.

Länsi-Uudenmaan poliisista kerrottiin, että heillä oli ollut liikennetehtäviä aamupäivän aikana ”normaali määrä” eli muutamia peltikolareita ja tieltä suistumisia.

Alla sääpalvelu Forecan sääennuste keskiviikolle.