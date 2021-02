Helsinkiläismies sai sunnuntaina yllättävän puhelinsoiton, jota ei ole edelleenkään uskoa todeksi: ”En ole vielä kertonut kenellekään”

Mies käy vielä töissä, mutta on miettinyt jo käyttöä miljoonille. Veikkaukselta kerrotaan, että valtaosa jättipotin voittajista jatkaa työntekoa.

Helsinkiläismies on pelannut kolme riviä Lottoa jo vuosia. Kymmenen miljoonan potti irtosi nettipelissä tutuilla numeroilla.­

Helsinkiläismies sai viime sunnuntaina yllättävän puhelinsoiton Veikkaukselta.

– Mietin, että mistäköhän numerosta oli yritetty soittaa. Ajattelin, että eivät ne varmaan työasioitakaan ole ja soitin takaisin, mies kertoo Veikkauksen haastattelussa.

– Sovimme, että käyn katsomassa pelitilini ja palataan sitten tarvittaessa asiaan.

Pelitililtä paljastui tieto, mistä noin miljoona suomalaista unelmoi viikoittain.

– Siellä se sitten luki: 10 miljoonaan euron päävoitto, mies kertaa epätodellista sunnuntaita.

Mies ei vieläkään meinaa uskoa voittoaan.

– Kyllähän se on tässä pyörinyt monta kertaa mielessä, että onko tuo voitto totta ja tapahtuivatko nuo puhelut oikeasti. Ehkä sen sitten lopulta uskoo todeksi, kun rahat tulevat kolmen viikon kuluttua.

Loton pelaaminen alkoi Suomessa 11.12.1970.­

Mies on pelannut kolme riviä Lottoa jo vuosia. 10 miljoonan potti irtosi nettipelissä tutuilla numeroilla.

– En tarkalleen muista, mistä numerot aikanaan tulivat, mutta muutamia syntymäpäiviä ja kone täytti loput. Vähän aikaa sitten juuri mietinkin, että ei ole oikein osunut voittoja.

– Sitten tuli ensin reilut kahdeksan euroa toisesta pelistä. Ja noh, nyt sitten tämä.

Nimettömänä pysyttelevä helsinkiläismies ei ole hiiskunut jättipotista edes lähipiirilleen.

– En ole vielä kertonut kenellekään voitosta ja en ihan heti aiokaan kertoa. Töissä jatketaan ja katsotaan rauhassa.

Noin 60 prosenttia loton pelaajista pelaa lottoa myyntipaikoilla ja 40 prosenttia netissä.­

Veikkauksen tiedottajan Ilkka Nisulan mukaan suurin osa jättipotin voittajista kertoo voitostaan lähipiirilleen, mutta ei muille. Osa voittajista pitää voiton omana tietonaan.

– Meillä on jonkin verran sellaisia suurvoittajia, jotka eivät kerro voitostaan kenellekään. Se on kuitenkin harvinaista.

Veikkauksen mukaan 87 prosenttia kertoo voitostaan puolisolleen tai kumppanilleen, vain hieman yli puolet kertovat asiasta omille lapsilleen.

– Hyvin varovaisiahan siinä asiassa ollaan, eli ei haluta kovin isolle piirille kertoa, Nisula sanoo.

Veikkaukselta kerrotaan, että noin 15 prosenttia jättipotin voittajista lopettaa työnteon kokonaan.

– Työikäiset lähtökohtaisesti jatkavat töiden tekemistä, mutta varttuneemmat kertovat aikovansa höllentää työntekoa, eli aikovat pitää enemmän vapaata, vaikka se ei olisi rahan puolesta pakollista.

8-numeroinen voittosumma kilahtaa helsinkiläismiehen tilille vasta kolmen viikon kuluttua. Voittopotilla hän aikoo toteuttaa ainakin yhden haaveen.

– Pitää miettiä ajan kanssa, että miten voittorahoja käyttää. Olen säästänyt asunnon ostoon käsirahaa. Sitä tuli kerralla nyt riittävästi ja voi katsella sopivaa asuntoa ja sijaintia, mihin olisi hyvä asettua.

– Läheisiäni aion auttaa taloudellisesti, joten siinä kohtaa pitää varmaankin heille kertoa voitosta.

Korona-ajan jälkeen mies haluaa myös matkustella.

– Pidän kaupunkikohteista ja sen puolesta on varmasti jatkossa helpompi lähteä, kun ei tarvitse niin miettiä rahaa.

Koronatilanteen takia Veikkaus ei järjestä helsinkiläismiehelle perinteisiä voittokahveja.

– Toki tämä kyseinen voittaja on erittäin tervetullut kahvittelemaan sitten kun se on taas mahdollista, Veikkauksen tiedottaja kertoo.

Ensimmäinen lottotyttö Hilkka Kotamäki kiersi ympäri Suomea opastamassa ihmisiä lottokupongin täyttämisessä. Kuva on vuodelta 1971.­

Lotto on edelleen Veikkauksen suosituin peli. Veikkauksen mukaan Loton pelaaminen netissä on hieman lisääntynyt koronavuonna. Noin 60 prosenttia pelaa Lottoa silti edelleen myyntipaikoissa.

– Se on joillekin sellainen tapa, että osa viettää lauantaipäivää ostamalla tietystä kioskista loton.

Tällä viikolla Loton potissa on jaossa 1,2 miljoonaa euroa.

Ilta-Sanomat on vuosien varrella kertonut, mitä suomalaiset lottomiljonäärit ovat rahoillaan tehneet. Kaikille lottovoitto ei ole ollut pelkästään iloinen asia, vaan joillekin äkkirikastuminen on aiheuttanut yllättäviä haasteita ja myös stressiä.

Stressiä on tullut, kun esimerkiksi pienessä kylässä tieto lottovoittajasta on levinnyt nopeasti, mistä on seurannut jatkuvia yhteydenottoja, rahan ruinaamista ja jopa tarve palkata kotiinsa vartijat. Jotkut ovat joutuneet vastentahtoisesti muuttamaan pois kotipaikkakunnaltaan rikastumisen myötä.

Vuonna 2014 Lotossa voittanut mies kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa vuonna 2016, että hän oli muuttunut voiton myötä hiljaisemmaksi ja menettänyt luottamuksensa ihmisiin.

– Vanhoista ystävistä on jäljellä enää kourallinen, hän totesi.