Etelään ryöpsähti taas paksulti uutta lunta – ajokeli paikoin umpisurkea

Lähipäivät ovat selkeää talvikeliä, lumipeite ei kasva.

Eteläisimmässä Suomessa herättiin jälleen pienoiseen lumikaaokseen, lumitraktorien vilkkuvaloihin ja aurausääniin.

Lounaasta tullut sakea lumisadealue tiputti illan ja yön aikana eteläisimpään Suomeen jälleen yli 10 senttiä lunta. Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo, että esimerkiksi Helsingin Kumpulan mittauspisteessä lumipeite kasvoi 32 senttimetristä 44 senttiin.

Vaikuttiko öinen lumisade keskiviikkoaamuusi? Lähetä valokuva IS:n WhatsAppiin numeroon 040 660 9019 kuvaviestinä numeroon 13456 (hinta 0,30 €/viesti)tai tai kerro kokemuksesi jutun perässä olevaan kommenttikenttään.

Eniten lunta satoi Uudenmaan ja eteläisen Kymenlaakson alueella. Forecan verkkosivujen mukaan Kotkassakin lumipeite paksuni yhdeksällä sentillä.

– Eniten lunta tuli Salpausselän eteläpuolisella alueella. Keski-Suomessakin lunta tuli mutta vain joitakin senttejä, Alanko sanoi.

Ajokeli on keskiviikkona Etelä-Suomessa huono tai erittäin huono.­

Runsaan lumentulon ja pöllyävän lumen vuoksi ajokeli on aamupäivän aikana erittäin huono Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa sekä huono muualla eteläisessä Suomessa.

Aurauskalusto saa nyt kuitenkin huilata hetken. Keskiviikon aikana lunta voi sataa vielä Itä- ja Kaakkois-Suomessa, mutta kun lumisateet väistyvät itään, uusia lumisadealueita ei ole ainakaan seuraavaan viikkoon tulossa.

– Tämän päivän jälkeen lunta ei ole luvassa, eli lumipeite ei kasva, Alanko kuvasi.

Tilalle tulee pääosin poutaisia talvisia pakkaspäiviä. Länsi-Suomessa pilvipeite rakoilee jo aamupäivän aikana, ja iltapäivästä voi tulla aurinkoinen. Myös muualla Suomessa sää on lumisateiden väistyttyä selkeä.

– Ei aurinko silti vielä lämmitä, sillä pohjoistuuli voimistuu samalla. Kylmä tuuli puhaltaa auringonpaisteesta huolimatta, Alanko kuvaa.

Etelä-Suomessa on keskiviikkona pääosin 5–10 astetta pakkasta, muualla Suomessa pakkasasteita on 10–20.

Lumisateen väistyttyä Suomeen tulee kauniita ja selkeitä pakkaspäiviä.­

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kylmintä oli Oulusta itään Pudasjärvellä, jossa mitattiin aamuviiden jälkeen –33,3 astetta.

Sama säätyyppi jatkuu lähipäivät, sillä kylmä ilmamassa pysyttelee Suomen yllä lähipäivät. Sää on sateetonta ja kylmää.

– Jos on selkeää ja tuuletonta, on mahdollisuudet kireisiin pakkasiin, eteläisintä Suomea myöten –20–25 astetta. On kuitenkin odotettavissa aika tuulisia päiviä loppuviikosta. Tuuli ja pilvisyys aiheuttavat sen, että pakkanen ei kiristy niin kovaksi.