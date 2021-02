Kyllästyminen koronarajoituksiin näkyy käyttäytymistieteen dosentin mukaan ”koronasyntinä”.

Kaveriporukka järjestää isot syntymäpäiväjuhlat koronarajoituksista huolimatta. Yksi matkustaa täpötäydessä junassa ilman kasvomaskia tai kutsuu naapurinsa kylään siitä huolimatta, että nyt kehotetaan rajaamaan kontaktit minimiin.

Käyttäytymistieteilijä ja dosentti Pilvikki Absetz kutsuu tällaista käytöstä ”koronasynniksi”.

– Koronasyntiä tapahtuu tilanteissa, joissa ihminen ei välttämättä edes muista koko koronaa. Ne voivat olla ihan pieniä asioita, mutta lisäävät kontaktien määrää, Absetz kertoo.

Vakavamman koronasynnin tyyppiesimerkki on Absetzin mukaan toissa viikolla Jyväskylässä tapahtunut joukko­altistus. 150 ihmistä osallistui ravintolassa opiskelija­tapahtumaan ja sen seurauksena yli sadalla todettiin koronavirus­tartunta.

– Se on isompi tietoinen riskinotto. Mutta suurin osa korona­synneistä on pikkusyntejä, eli tilanne tapahtuu yllättäen eikä muista ja huomaa sitä korona­tilannetta siinä kohdassa.

Dosentin mukaan koronasyntiä ei aina tehdä täysin tietoisesti.

– Ihminen toimii usein automaatiolla, eli ei kiinnitä huomiota siihen, mitä hän tekee. Automaatio käynnistyy yllättävissä tilanteissa tai esimerkiksi väsyneenä, stressaantuneena tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Lähes vuoden päivät kestänyt koronavirustilanne saattaa myös kyllästyttää.

– Varsinkin nuorille vuosi on hirvittävän pitkä aika. Ihmiset ovat tottuneet tähän tilanteeseen eivätkä välttämättä jaksa enää olla huolissaan tai rajoittaa tekemisiään. Koronaviruksen olemassaolo siis unohtuu helposti.

Koronasyntiä saattaa dosentin mukaan edesauttaa sekin, jos koronavirus ei ole tullut konkreettiseksi osaksi ihmisen elämää.

– Kun se ei tule lähelle, niin on vaikeampi uskoa siihen, että se olisi oikeasti vakava.

– On paljon helpompi ymmärtää, jos jonkun tuttavan bisnes menee alta tai joku on jäänyt koronatilanteen takia työttömäksi. Ihmisten on helpompi ymmärtää niitä asioita, jotka tulevat konkreettisesti lähelle.

Koronasyntiä voi dosentin mukaan välttää varautumalla yllättäviin tilanteisiin paremmin.

– Ihmiset kuitenkin haluavat tavata toisiaan, niin olisi hyvä miettiä, miten tapaamisen voisi järjestää turvallisesti. Nythän on ollut esimerkiksi näitä piha- ja puistosynttäreitä ja kesällä ihmiset kokoontuivat ulkona.

– Olisi hyvä myös varata kasvomaskeja aina mukaan esimerkiksi yllättäviä kauppareissuja varten.

Entä jos lähipiirissä on ihminen, joka syyllistyy koronasyntiin toistuvasti?

– Kannattaa pitää omista rajoistaan huolta, eli jos toinen toimii väärin, niin ei tapaa häntä niin kauan kuin tilanne on päällä.

Koronatilanteen jatkuessa pitkään, motivaatio suositusten noudattamiseen voi olla tiukassa. Miten motivaatiota voisi pitää yllä?

– Ei kannata keskittyä vain siihen, että tämä on kauheaa ja kaikkea rajoitetaan eikä elämässä ole mitään kivaa, vaan mitkä olisivat niitä kivoja asioita, joita voi turvallisesti tehdä.

– Me ollaan näin pitkään jaksettu näin hyvin, niin ei heitetä sitä pois, vaan jaksetaan tämä vielä loppuun.