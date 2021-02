Koronaviruksen brittivarianttiin ei yleensä liity haju- ja makuaistin menettäminen.

Haju- ja makuaistin äkillinen menetys on ollut yksi selvimpiä merkkejä, että koronavirus voi jyllätä kehossa.

Viruksen brittimuunnoksen oireissa on tismalleen päinvastoin. Tutkijat ovat havainneet, että brittimuunnoksessa haju- ja makuaistin menetys on ”merkittävästi harvinaisempaa”. Tutkimuksesta kertoi British Medical Journal.

Sen sijaan perinteiset hengitystieinfektio- ja flunssaoireet ovat brittimuunnoksen oireina selvästi yleisempiä kuin kantavirusta sairastettaessa: yskä, kurkkukipu, heikkous, väsymys ja lihassärky.

Kovemmat flunssaoireet saattavat selittää sen, miksi brittimuunnos leviää ja tarttuu niin herkästi.

– Brittimuunnos aiheuttaa todennäköisemmin oireita ylähengitysteissä, yskää ja nuhaa. Jos ympärillä on enemmän yskimistä, aivastamista ja niiskutusta, se voi aiheuttaa, että virusta on ympäristössä ja ilmassa enemmän ja leviäminenkin näin helpompaa, tutkimusryhmässä ollut Richard Tedder sanoi BMJ:n mukaan.

Miksi virus muuntuu? Kaikki virukset muuntuvat, koska ne yrittävät evoluution kautta maksimoida oman elinvoimansa ja leviämisensä. Siksi maailmalla kohistaan nyt herkemmin tarttuvista ja leviävistä muunnoksista.

Kiinasta maailmalle levinneestä kantaviruksesta sars-cov-2:sta on havaittu jo tuhansia muunnoksia, mutta suurin osa niistä on täysin merkityksettömiä ja harmittomia.

Aivastelu, yskiminen ja pärskiminen levittävät virusta hengitysteistä tehokkaasti. Se on yksi tekijä, miksi brittivariantti leviää niin herkästi.­

Osa muunnoksista voi kuitenkin tehdä viruksesta elinvoimaisemman elimistön vasta-aineita vastaan tai herkemmin leviävän ja tarttuvan. Näin näyttää nyt käyneen.

Sen sijaan vakavien tautimuotojen tai kuolemaan johtavien tapausten määrissä ei ole todistetusti ollut merkittävää eroa kantavirukseen nähden. Eikä viruksen kannalta olekaan edullista tappaa kantajaansa, koska silloin sen oma leviäminenkin pysähtyy.

Miten virus sitten muuntuu? Nyt vallalla olevissa virusmuunnoksissa on tapahtunut tavallista enemmän mutaatioita proteiinirakenteessa, erityisesti piikkiproteiinissa, jolla virus tarraa ihmissoluun kiinni. Muunnoksen jälkeen tarrautuminen näyttää tapahtuvan herkemmin, ja sen takia varianteilla näyttää olevan parempi kyky levitä ja tartuttaa.

– Britti- ja Etelä-Afrikan varianteista on todettu, että virusta löytyy enemmän nenänielusta. Virusta on enemmän tarjolla, eli on näytetty epidemiologisesti, että se on tartuttavampi, zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta sanoo.

BBC:n mukaan Etelä-Afrikan virusmuunnoksessa muutokset piikkiproteiinissa ovat menneet vieläkin pidemmälle kuin brittivariantissa. Tutkijat arvelevat, että sen johdosta eteläafrikkalaisvariantti pystyy ainakin osittain väistämään immuniteettia.

Professori Olli Vapalahti sanoo, että samanlaisia virusmuunnoksia syntyy eri puolilla maailmaa toisistaan riippumatta.­

Immuniteetin väistö tarkoittaa, että elimistössä olevat vasta-aineet – joko sairastetun covid-19-infektion tai saadun rokotuksen kautta muodostuneet – eivät välttämättä täysin pysäytä virusta.

Brasilialaismuunnos on samantapainen kuin eteläafrikkalainen.

On myös odotettavissa, että virus jatkaa muuntumistaan. Britanniassa tehtiin tiistaina havainto, että brittimuunnoksesta löytyi sama haitallinen immuunivastetta väistävä mutaatio kuin Etelä-Afrikan ja Brasilian varianteissa.

– Samantyyppisiä mutaatioita tulee eri puolilta maailmaa. Ne syntyvät spontaanisti toisistaan riippumatta. Se vain osoittaa tietyn kehityskulun, Vapalahti kuvasi.

Osa lääkeyhtiöistä on jo alkanut tuunata koronarokotteitaan soveltumaan paremmin virusmuunnoksiin.­

Asiantuntijat ovat jo hoputtaneet, että koronarokotteita pitäisi alkaa muokata uusia virusmuunnoksia varten. Rokotteiden on havaittu tutkimuksissa toimivan nykyisin muunnoksiin – joskin hivenen heikommin – mutta entä seuraavat muunnokset?

– Tarvitaan vain pari lisämuunnosta tähän päälle, ja tilanne voi olla melko huolestuttava, Yhdysvaltain THL:ää vastaavan laitoksen National Institutes of Healthin johtaja Francis Collins sanoi Washington Postissa.

Mutta voiko virus muuntua loputtomiin? Iowan yliopiston virologi Stanley Perlman sanoi Washington Postin mukaan, ettei viruksella ole ”ääretöntä tapaa tehdä itsestään parempaa”. Vapalahti on samaa mieltä: raja tulee vastaan jossakin vaiheessa mutta milloin, sitä ei vielä tiedetä.

– On ollut yllättävää, että yksittäiset mutaatiot ovat vaikuttaneet noinkin paljon immuniteettiin. On edelleen vaikea sanoa, minkä tyyppisiä mutaatioita voi olla vielä tulossa.

Yksi vaihtoehto on se, että virus muuntuu vuosittain sen verran, että rokotus on tarpeen joka vuosi – kausi-influenssan tavoin.

Baila baila -meiningillä viruskin saa bailata, levitä ja muuntua rauhassa.­

Collinsin ajatuksissa paras vaihtoehto on se, että ihmiset hankkivat rokotuksen mahdollisimman nopeasti, jolloin uusille virusmuunnoksille jäisi minimaalinen tila elää.

Entä pahin vaihtoehto? Jos ihmiset jatkavat huoletonta ja vastuutonta elämää, jolloin uusia entistä tarttuvampia ja rokotuksille tai luontaisesti hankitulle immuniteetille resistenttejä viruskantoja todennäköisesti syntyy lisää.

– Täytyisi aina uudelleen suunnitella ja kehitellä kokonaan uudet rokotteet, Collins mietti.