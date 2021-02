Vasta julkaistussa tutkimuksessa ei ole tullut ilmi mitään erityisiä sivuvaikutuksia, joista pitäisi olla huolissaan, Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän puheenjohtaja sanoo.

Sputnik-rokotetta on julkisuudessa aikaisemmin kritisoitu muun muassa siitä, että rokote on otettu käyttöön ennen laajojen tutkimusten tulosten julkaisua.­

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän KRARin puheenjohtaja Ville Peltola pitää Venäjän kehittämän Sputnik V -rokotteen tehosta saatuja tutkimustuloksia hyvinä. Lääketieteellinen lehti Lancet kertoi tänään tutkimustuloksista, joiden mukaan Sputnik V on 91,6-prosenttisen tehokas koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan.

– Teho on hyvä ja siedettävyys on hyvä, Peltola toteaa tutkimustuloksista.

– Teho näyttää olevan jopa korkeampi kuin AstraZenecan rokotteella, joka on samantyyppinen virusvektorirokote. Tutkimukset eivät ole kuitenkaan keskenään suoraan vertailukelpoisia.

Sputnikin tehokkuus vaikuttaa olevan samaa luokkaa kuin Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan kehittämillä rokotteilla.

Peltola kuvailee nyt julkaistua tutkimusta ”korkeatasoiseksi”. Tutkittavia on ollut noin 20 000, joista yli 60-vuotiaita yli 2 000. Lancetin mukaan tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimuksia siitä, miten rokote toimii testausten ulkopuolelle jääneissä riskiryhmissä.

Rokotteen testauksessa vajaat 15 000 osanottajaa sai rokotteen ja vajaat 5 000 plaseborokotteen 21 päivän välein. Rokotetussa ryhmässä todettiin testeissä 16 koronatartuntaa ja plaseboryhmässä 62. Rokotteen testaaminen jatkuu, ja tarkoitus on saada mukaan 40 000 koehenkilöä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi tiistaina, että kaikki rokotteet ovat tervetulleita Euroopan unioniin, kunhan ne ovat saaneet asianmukaisen hyväksynnän.

Myöskään Peltola ei näe mitään periaatteellista estettä sille, miksei Sputnik V -rokotetta voitaisi hankkia myös Euroopan unioniin ja sitä kautta Suomeen.

– Periaatteessa ei ole mitään estettä sinänsä, miksei EU ja sitä kautta Suomikin voisi tätäkin rokotetta hankkia.

– EU on toisaalta tehnyt jo melko paljon hankintasopimuksia ja hankintoja yli väestömäärän, että enemmän on kysymys siitä, miten tuotannot etenevät ja saadaanko niitä ostettuja määriä ja missä aikataulussa. Varmasti Sputnikilla on kova kysyntä muualla myöskin, joten vaikka sitä haluttaisiinkin hankkia Eurooppaan, on toinen kysymys, paljonko sitä on saatavilla.

Ilta-Sanomien haastattelema Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi tiistaina, että Venäjä on jo käynnistänyt myyntiluvan saamisen Sputnikin käyttöön otolle Euroopan lääkevirastolta Emalta. Myös Nohynek kommentoi kysymystä siitä, pitäisikö Suomen hankkia Sputnik V osaksi rokotevalikoimaansa.

– Me olemme sitoutuneet hankkimaan jo viittä eri rokotetta EU:n yhteishankinnoissa. Jos niiden tuotannossa tai suojatehossa ilmenee ongelmia, tai jos tulevaisuudessa tarvitaan säännöllisin välein tehosteannoksia, Sputnik V voisi olla hyvä vaihtoehto muiden adenovirusvektorien rinnalla, Nohynek vastasi.

Sputnik-rokotetta on julkisuudessa aikaisemmin kritisoitu muun muassa siitä, että rokote on otettu käyttöön ennen laajoja tutkimuksia. Sputnik V sai käyttöluvan Venäjällä monta kuukautta ennen kuin testaukset valmistuivat, mikä herätti epäilyjä ulkomailla.

–Sputnik V -rokotteen kehitystä on arvosteltu liiasta kiireestä, hutiloinnista ja avoimuuden puutteesta, sanoivat Readingin yliopiston Ian Jones ja London School of Hygiene and Tropical Medicine -yliopiston Polly Roy kommentissaan Lancetille.

– Täällä raportoidut tulokset ovat kuitenkin selkeät ja rokotteen tieteellinen perusta osoitettu, joten taisteluun koronaa vastaan voidaan nyt lisätä uusi rokote.

Myös Peltola toteaa, ettei Venäjällä toiminta rokotteiden kanssa ole ollut ”ihan samanlaista” kuin Euroopassa.

– Rokote sinänsä on vaikuttanut jo aiemmin ihan hyvältä, Peltola sanoo.

Hän toteaa, ettei nyt julkaistussa tutkimuksessa ole tullut ilmi mitään erityisiä tai vakavia sivuvaikutuksia, joista pitäisi olla huolissaan. Huolta Sputnikin turvallisuudesta on Peltolan mukaan herättänytkin eritoten se, ettei laajoja tutkimuksia ole aiemmin tehty.

– On hyvä, että saamme nyt tietoa tästäkin rokotteesta.

Sputnik V -rokotetta käytetään Venäjän lisäksi Argentiinassa, Algeriassa, Valko-Venäjällä ja Serbiassa.