Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo kuulleensa talon sisäistä kritiikkiä lääkäreiden välisestä rokotusjärjestyksestä.

Rokotusjärjestys on aiheuttanut närästystä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Husin) lääkärikunnassa. Esimerkiksi Husin synnytyslääkäreiden keskuudessa on noussut kritiikkiä, miksi heitä ei ole rokotettu ensimmäisten joukossa.

IS:n haastattelema, nimettömänä esiintyvä synnytyslääkäri kritisoi sitä, että Husin oman ohjeen mukaan päivystysyksiköissä koronapotilaiden ja -epäiltyjen hoitoon osallistuvat rokotetaan ensimmäisessä vaiheessa, mutta ohjetta ei ole hänen mukaansa noudatettu synnytyslääkärien kohdalla.

– Naistenklinikka ja Espoon synnytyssairaala ovat Suomen suurimmat synnytysyksiköt. Hoidamme päivystyksessä sekä epäiltyjen että varmistettujen koronapotilaiden välitöntä hoitoa vaativat tilanteet. Synnytys jo itsessään on tapahtuma, jota ei sen käynnistyessä voi estää, vaikka potilaalla olisi korona.

– Synnytyksissä synnyttäjät eivät voi käyttää maskeja ja synnytykset ovat erittäin runsaseritteisiä tapahtumia, kun tulee roiskeita ja huudetaan ja puuskutetaan. Lisäksi maahanmuuttajien osuus on huomattava, ja heidän joukossaan tartuntoja on suhteessa enemmän, synnytyslääkäri perustelee, miksi heidän ammattikuntansa olisi pitänyt rokottaa ensimmäisten joukossa.

Hyksin hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti Ulander kuvattuna vuonna 2013.­

Synnytyslääkäri sanoo, ettei lääkäriryhmällä ole mitään tietoa, milloin heidät rokotetaan. Ajankohdasta ei ole hänen mukaansa keskusteltu lainkaan.

Synnytyslääkärien keskuudessa herännyt kritiikki on johtanut siihen, että Hyksin hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti Ulander joutui perustelemaan tilannetta yli sadalle alueen synnytyslääkärille sähköpostiviestillä.

Ihmetystä oli aiheuttanut muun muassa se, miksi kätilöitä rokotettiin mutta synnytyslääkäreitä ei.

– Kätilöt osallistuvat potilaiden näytteidenottoon ja viettävät potilaiden kanssa ajallisesti pidempiä aikoja, Ulander perustelee järjestystä IS:lle.

Eikö synnytykseen osallistuva lääkäri joudu yhtä lailla riskiin kuin kätilökin?

– Täytyy muistaa, että potilaita ja itseämme suojaamme parhaiten suojavarusteita käyttämällä. Meillä on Husin henkilökunnalle rokotteita tällä hetkellä saatavilla ainoastaan tehosterokotteisiin. THL:n ohjeistuksen mukaan rokottamisen painopiste on riskiryhmissä eli vanhusväestössä.

– Esimerkiksi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on samanlainen tulkinta kuin Hyksissä.

Synnytyslääkäri on Ulanderin kanssa samaa mieltä suojavarusteiden käytön tärkeydestä. Hänen mukaansa keskustelua ei kuitenkaan käydä varusteista.

– Nyt puhutaan rokotusjärjestyksestä eikä suojautumisesta potilastyössä, lääkäri sanoo.

HUS:n johtava ylilääkäri Markku Mäkijärvi helmikuussa 2020.­

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo kuulleensa kyseisestä kritiikistä. Hänen mukaan sairaanhoitopiirissä on rokotettu noin 6 000 ammattilaista, kun sairaanhoitopiirissä työskentelee reilusti yli 20 tuhatta työntekijää. Ensivaiheessa on rokotettu erityisesti koronapotilaita hoitavien osastojen henkilökuntaa.

– Vastaavia, rokottamattomia henkilöstöryhmiä on muitakin, kuten neurokirurgit ja elinsiirtokirurgit. Valitettavaa, että rokotteita on tällä hetkellä liian vähän, mutta tässä on menty THL:n ohjeiden mukaan.

Juuri THL:n ohjeet huolettavat synnytyslääkäriä. Hänen mukaansa lääkärikunnalle on kerrottu, että ellei järjestystä muuteta, ennen synnytyslääkäreitä aiotaan rokotuttaa kaikki Husin alueella asuvat yli 70-vuotiaat ja kaikki edellä rokotusjärjestyksessä tällä hetkellä olevat. Heitä on THL:n keräämien tietojen mukaan yli 200 000.

– Synnytyslääkärien keskuudessa on syvää epäuskoa. Tuntuu, että meitä vähätellään rokotusjärjestyksessä, lääkäri sanoo.

Husin naistentautien ja synnytysten tulosyksikön toimialajohtaja Seppo Heinonen Husista vahvistaa, että kaikki yli 70-vuotiaat ja riskiryhmäläiset ovat hänenkin tulkintansa mukaan rokotusjonossa etusijalla ennen synnytyslääkäreitä. Hän viittaa suoraan THL:n laatimaan listaan, jossa synnyttäjiä ja vastasyntyneitä hoitavat löytyvät kohdasta 2.2. Ennen heitä listalta löytyvät kaikki yli 70-vuotiaat ja myös alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus.

– Ymmärrän hyvin kritiikin, joka tästä on synnytyslääkärien keskuudessa noussut. Tätä asiaa käsitellään huomenna. Katsotaan, muuttuuko järjestys.

Heinonen viittaa ajankohdalla Husin pandemiakoordinaatioryhmän työvaliokuntaan, joka päättää sairaanhoitopiirin rokotusjärjestyksestä. Työvaliokunta kokoontuu keskiviikkona, ja sitä vetää puheenjohtajana Markku Mäkijärvi. Heinonen sanoo, että valiokunta käsittelee asiaa osana muuta kokousta.

– Siellä katsotaan, voidaanko synnytyslääkäreitä nostaa THL:n rokotusjärjestyksessä kohtaan 1.5. [Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti]. Toivon henkilökohtaisesti, että asia saisi kannatusta.

Jos näin kävisi, synnytyslääkärit nousisivat rokotusjonossa merkittävästi.

IS:n tietojen mukaan myös päivystyspotilaita tapaavat plastiikkakirurgit on jo rokotettu ensimmäisten joukossa. Asia vahvistetaan IS:lle plastiikkakirurgian linjajohdosta.

Millä tavalla päivystystyötä tekevät synnytyslääkärit ovat vähemmän koronariskissä kuin päivystystyötä tekevät plastiikkakirurgit, Markku Mäkijärvi?

– Kyseessä on varmaankin Töölön tapaturma-aseman toiminnan turvaaminen ja riskiarvio siellä toimivista ammattilaisista on tehty paikallisesti ja päädytty tällaiseen ratkaisuun. Näitä asioita ei ole ihan helppo laittaa samalle viivalle ja verrata toisiinsa.

– Olen kuullut tällaisesta vertailusta ja on muitakin vastaavanlaisia sisäisiä vertailuja tehty Husissa. Esimiehet ovat ohjanneet tietyt ammattilaiset saamaan rokotteet. Meidän on luotettava, että arviot on tehty oikein.

Eli se osasto, joka on osannut parhaiten perustella, on saanut omalle lääkärikunnalleen ensimmäisenä koronarokotteet?

– Kyllä tässä on yritetty pysyä THL:n ja kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän rokotusjärjestyksessä. Mutta viime kädessä riskinarvio tehdään paikallisesti.

Esimerkiksi Tyksissä synnytyslääkäreiden on linjattu kuuluvan terveydenhuollon toiminnan kannalta kriittiseen henkilöstöön ja siellä synnytyslääkäreitä on jo rokotettu. Mistä linjaero johtuu?

– Muut yliopistosairaalat [Tampere, Oulu, Kuopio] tulkitsevat THL:n ohjetta toisin.

Mitä ajattelette siitä, että yli 70-vuotiaita rokotetaan parhaillaan, mutta synnytyslääkäreitä ei?

– Sairaus- ja kuolemanriski on arvioitu meillä ja monissa maissa prioriteettilistalla korkealle. Ei käy kiistäminen, että se riski on ikäihmisillä koholla verrattuna työikäisiin.